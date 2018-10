– Det har vært de 11 verste månedene i mitt liv, sier skuespilleren Geoffrey Rush.

Det hele startet i november i fjor med en forside i avisen Sydney’s Daily Telegraph.

Under tittelen «King Leer» ble det påstått at den australske skuespilleren hadde opptrådt upassende under en oppsetning av William Shakespeares berømte stykke «Kong Lear» i 2015.

Geoffrey Rush var hjemme i Melbourne sammen med konen Jane og sønnen James da avisen dukket opp.

– Jeg kunne se hvor engstelige de ble, noe som såret meg enormt. Det var som om noen helte bly i hodet mitt og jeg tenkte «dette kan ikke skje». Jeg ble helt nummen, forklarte Geoffrey Rush i retten i Australia mandag.

Geoffrey Rush har vært gift med skuespiller Jane Menelaus siden 1988. Paret har to barn. Foto: FRED PROUSER / REUTERS

#MeToo slår tilbake

Seksuelle overgrep og trakassering i amerikansk filmbransje kom på dagsorden høsten 2017, etter avsløringene i The New York Times om at den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein hadde inngått flere forlik med kvinner som anklaget ham for overgrep.

Under emneknaggen #MeToo sto både kvinner og menn frem med sine erfaringer fra filmbransjen, noe som fikk konsekvenser for en rekke kjente navn.

Men ikke alle kjente seg igjen i historiene som ble fortalt. Geoffrey Rush var en av dem.

Rush vant Oscar for rollen som David Helfgott i filmen «Shine» i 1996. Foto: GARY HERSHORN / REUTERS

«På jakt etter en Weinstein historie»

– Avisen ødela min klients gode rykte med denne, sa Rush's advokat Bruce McClintock i retten mandag, og viste frem forsiden til Sydney’s Daily Telegraph 30. november i fjor.

Bruce McClintock anklaget avisen og journalisten for å være «på jakt etter en Weinstein historie».

Den Oscar-vinnende skuespilleren saksøker News Corp, som eier The Daily Telegraph i Sydney, og journalist Jonathan Moran for ærekrenkelser i forbindelse med artikkelserien publisert i november 2017.

Det er den første rettssaken av denne sort i Australia etter #MeToo.

En rekke aviser publiserte påstandene fremmet i Sydney’s Daily Telegraph i fjor, men The Herald Sun i Melbourne valgte å la vær i frykt for nettopp ærekrenkelser.

Geoffrey Rush har gjennom sin snart 50 år lange karriere vært å se på den røde løper med de fremste i filmbransjen. Her sammen med skuespillerne Penelope Cruz og Johnny Depp, og regissør Rob Marshall i Cannes. Foto: FRANCOIS GUILLOT / Afp

Søvnløse netter

Det skal ha vært da «Kong Lear» gikk for fulle hus på The Sydney Theatre Company fra november 2015 til januar 2016, at Rush oppførte seg upassende.

Geoffrey Rush kjenner seg ikke igjen i det avisen beskriver, og fortalte i retten mandag om hvordan artikkelserien har påvirket ham både personlig og profesjonelt.

Med et bilde av skuespilleren halvnaken under en scene i teaterstykket under tittelen «King Leer», følte han seg uthengt som en perversj kriminell, og mistet både nattesøvnen og appetitten.

– Det fikk en gal mann i teatret til å se ut som en kriminell i virkeligheten, sa Geoffrey Rush.

Rush i rollen som David Helfgott i filmen «Shine» i 1996. Filmen skildret den svært begavede unge pianisten David Helfgott som slet med mentale lidelser. Foto: HO / AP

Plettfri karriere i nær 50 år

Rush vant Oscar, Golden Globe og en rekke andre priser for rollen som David Helfgott i filmen «Shine» i 1996.

Siden har han vært en ettertraktet skuespiller internasjonalt som nøt høy respekt, uten noen skandaler knyttet til sitt navn, sa Bruce McClintock i retten mandag.

I perioden før artikkelserien skal Rush ha tjent over åtte millioner kroner på fem måneder.

Etter at artiklene ble publisert, trakk han seg fra en rekke oppdrag, og har tjent om lag 250.000 kroner.

Geoffrey Rush håper med rettssaken å få renvasket sitt gode navn og rykte. Saken er ventet å vare i om lag tre uker.