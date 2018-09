Moonves har vært toppsjef og styreleder i CBS siden 2006, og er dermed en av de mektigste innen underholdnings- og mediebransjen i USA.

Seks kvinner sto søndag fram i en artikkel i The New Yorker og hevdet Moonves har tvunget dem til å utføre oralsex på ham, at han blottet seg for dem og at han utsatte dem for fysisk vold. Tidligere i sommer sto seks andre kvinner fram med lignende beskyldninger.

Moonves selv har nektet for anklagene mot ham i en uttalelse til avisen.

Får ikke sluttpakke

Topplederen har vært under etterforskning av advokater for selskapet siden de første beskyldningene ble omtalt i sommer.

Ifølge en uttalelse fra CBS får han ikke sluttpakken han i kontrakten sin har krav på, dersom han skulle bli sparket. Sluttpakken er på så mye som 180 millioner dollar.

I stedet vil Moonves og CBS donere 20 millioner dollar til #MeToo-bevegelsen og for likestilling for kvinner på arbeidsplassen, melder selskapet.

Det er journalisten Ronan Farrow, som skrev artiklene om Harvey Weinstein og bidro til å sette i gang MeToo-bevegelsen, som står bak avsløringene om Moonves.

– Ikke perfekte

Underholdningsdirektør i CBS, Kelly Kahl, sa til pressen i august måned at selskapet var trygt for kvinner, skriver Washington Post.

– Vi sier ikke at vi er perfekte. Ingen store selskaper er det. Men jeg er sikker på at kulturen her er veldig sikker og åpen, sa han.

Leslie Moonves har vært ansatt i CBS siden 1995, og har vært administrerende direktør i mediegiganten de siste 15 årene.