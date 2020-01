Frykter vulkanutbrudd ved Den blå lagune på Island

Det er også tegn til det som beskrives som «oppblåsing» av fjellet.

Instituttet har på grunn av dette endret fra grønt til gult i sin beredskap, og mener situasjonen er usikker, skriver AFP.

Mandag ble det installert nye måleinstrumenter for å overvåke aktiviteten nærmere.

Jordskjelvene har pågått i nesten en uke i området rundt Grindavik, som ikke er langt unna den populære turistdestinasjonen Den blå lagune. Lagunen er et geotermisk spa med mineralholdig vann og en av Islands mest besøkte attraksjoner.

Mandag ble det holdt et folkemøte i Grindavik om situasjonen.

Dersom det verste skjer og vulkanen får utbrudd, må nærmere 5.000 mennesker evakueres – inkludert alle turister og ansatte ved Den blå lagune, som i løpet av en dag har rundt 1.500 besøkende.

– Vi har forskjellige scenarioer som vi jobber ut ifra, men det er viktig å vektlegge at det etter all sannsynlighet ikke vil komme et utbrudd, sier, markedssjef ved lagunen, Helga Árnadóttir, til nettstedet mbl.is.

– Vi vet at ni av ti ganger så fører ikke slik seismisk aktivitet til et vulkanutbrudd, men vi ønsker selvsagt å være forberedt for alt, legger hun til.

Ikke uvanlig

Slike svermer med jordskjelv er ikke uvanlige i området, men at de oppstår samtidig som fjellet noen få kilometer unna ekspanderer så raskt, er ifølge instituttet en grunn til bekymring og nærmere overvåkning.

Det har blitt målt bevegelser på totalt to centimeter den siste uken, og geologer mistenker at det skyldes en oppsamling av magma noen kilometer under jorden.

Dersom fjellets ekspansjon skyldes magma som flyter inn under vulkanen, kan det i verste fall samle seg opp så mye, at vulkanen til slutt får utbrudd. Men mest sannsynlig vil magmastrømmen stanse opp og ikke få noen konsekvenser.

Hvis skjelvene skyldes seismisk aktivitet, kan det være et tegn på at et kraftigere jordskjelv er i anmarsj.

– Fredelig utbrudd

– Det er for tidlig å si hvilket scenario som er det mest sannsynlige, sier Pall Einarsson, professor i geofysikk ved Universitetet på Island, til AFP.

Reykjanes-halvøya har ikke hatt et vulkanutbrudd på nesten 800 år, og ifølge Einarsson vil et eventuelt utbrudd være av det «mest fredelige slaget du kan tenke deg».

Utbrudd i denne delen av Island er ifølge professoren effusive, noe som betyr at lavaen simpelthen bare flyter utover kraterkanten, med små mengder aske. Dermed er faren for mennesker minimal.

– Vi må alltid planlegge for det verste, så vi planlegger for et utbrudd, men det mest sannsynlige er at dette bare vil gå over, sier Rognvaldur Olafsson ved det islandske direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.