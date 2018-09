Frykter kjemisk angrep – beskytter seg med plast og papp

Den siste amerikanske utsendingen til Syria har ifølge BBC sagt at det finnes flere bevis på at syriske regjeringsstyrker forbereder seg på å bruke kjemiske våpen under en militær storoffensiv for å ta tilbake Idlib i Syria.

Jim Jeffrey, som leder den amerikanske utsendingen, sier til nyhetsbyrået Reuters at de tror offensiven mot den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria vil bli hensynsløs.

Samtidig har den syriske regjeringen gjentatte ganger nektet for at de bruker kjemiske våpen.

Hjemmelagde gassmasker

Sivile i Idlib forbereder seg på at det verste kan skje. De hamstrer den maten det er mulig å få tak i, graver ut huler til bomberom og håper hjemmelagde gassmasker av plast, papp og kull skal holde barna i live mot kjemiske angrep.

En militær storoffensiv vil kunne bli katastrofal for de anslagsvis tre millioner menneskene som befinner seg i byen Idlib og områdene rundt. Cirka halvparten av dem er internflyktninger som har flyktet fra andre deler av Syria – en del av dem har kommet fra opprørskontrollerte områder som nylig er blitt gjenerobret av myndighetene, som Øst-Ghouta eller Daraa.

Øst-Ghouta ble bombet for et halvt år siden, og klorgassangrepet ble kalt «helvete på jord» av FN.

FN har de siste dagene uttrykt stor bekymring for de sivile og sier en offensiv mot Idlib kan føre til en humanitær katastrofe større enn vi tidligere har sett i den syv år lange krigen.

Opprørere og familiene deres har de siste tre årene blitt drevet til provinsen fra andre områder i landet.

Syriske barn og voksne får behandling for det man mistenker var et kjemisk angrep i Øst-Ghouta i Syria i februar i 2018. Nå frykter innbyggerne i Idlib at de skal lide samme skjebne. Foto: HAMZA AL-AJWEH / AFP

Det har skjedd gjennom avtaler inngått med Assad-regimet etter hvert som ulike opprørsgrupper har erkjent nederlag på slagmarken overfor styrker fra regimet og deres allierte – Russland, Iran og Hizbollah

Tirsdag denne uken gjenopptok russiske fly angrepene mot Idlib etter en 22 dager lang pause. Minst ni sivile, blant dem fem barn fra samme familie, ble drept i angrepene mot 24 mål, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

EU advarer

Åtte EU-land advarer i en felles uttalelse mot de «potensielt katastrofale humanitære konsekvensene» dersom kjemiske våpen brukes i Idlib-provinsen i Syria.

Landene bak uttalelsen er gruppen EU8, som inkluderer Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Italia, Nederland, Belgia og Sverige.

De skriver at bruk av kjemiske våpen vil være «totalt uakseptabelt», og ber om at de involverte, «i hovedsak Russland og Iran» om å sørge for at et slikt angrep ikke finner sted.

Dette vet vi om Syria og kjemiske våpen Du trenger javascript for å se video. Dette vet vi om Syria og kjemiske våpen

Irans president Hassan Rouhani, Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møtes i dag til toppmøte om Syria, mens USA innkaller Sikkerhetsrådet til møte for å diskutere situasjonen i opprørskontrollerte Idlib.

Krigen i Syria har fra før kostet anslagsvis 350.000 mennesker livet og drevet nærmere halve befolkningen på flukt fra sine hjem,