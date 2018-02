Frykter gassangrep i Øst-Ghouta

De siste dagene har Øst-Ghouta, et område utenfor hovedstaden Damaskus, blitt utsatt for kraftig bombing.

Nå melder flere kilder om det som kan være gassangrep. Ifølge helsearbeidere i Øst-Ghouta nyhetsbyrået Al Jazeera har hatt kontakt med skal ett barn ha dødd etter å ha blitt utsatt for en eller annen form for gass, mens flere andre sivile ble behandlet for pustevansker.

Hjelpeorganisasjonen «The Syrian American Medical Society» sier de har fått inn pasienter med symptomer som kan tyde på klorgass.

Den britiske organisasjonen «Syrian Observatory for Human Rights» melder ifølge NBC om et barn skal ha dødd som følge av pustevansker, men kunne ikke bekrefte om dette var på grunn av gass eller ikke.

Organisasjonen «De hvite hjelmene» melder om at noen av deres medarbeidere skal ha fått pusteproblemer på oppdrag i Øst-Ghouta.

Det er foreløpig uklart hvem som eventuelt står bak angrepet. Forsvarsdepartementet i Moskva, som støtter den syriske regjeringen, hevder opprørere står bak. I et angivelig forsøk på å framprovosere en vestlig militærintervensjon.

– Lederne av væpnede grupper planlegger en provokasjon med giftige stoffer for å kunne anklage regimet for å bruke kjemiske våpen, het det i en kunngjøring.

Tidligere har FN avdekket at syriske regjeringsstyrker har brukt gass mot egen befolkning.

Snakket om Øst-Ghouta i åpningen av FNs menneskerettsråd

FNs menneskerettsråd starter i dag sitt møte i Genève. Generalsekretær António Guterres ba de stridende partene i Syria legge ned våpnene i tråd med den nye våpenhvilen som er fremforhandlet i FNs sikkerhetsråd. Han sa at sivilbefolkningen ikke kan vente.

– Det er på tide å stanse dette helvete på jord, sa Guterres fra talerstolen.

Bakkeoffensiv mot Øst-Ghouta

I helgen ble det også meldt om harde kamper på bakken. Minst 13 syriske regjeringssoldater og seks opprørere fra opprørsgruppen Jaish al-Islam skal ha blitt drept i den opprørskontrollerte enklaven.

En av lederne i Jaish al-Islam, Mohamed Alloush, bekreftet at det pågikk kamper i området.

– Vi slår tilbake regimets styrker som forsøker å ta seg inn i regionen, sa han.