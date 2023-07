I et strengt bevoktet militæranlegg i Kentucky i USA har granat på granat rullet inn i et kammer. De har rommet kjemiske våpen i form av senneps, fosfor- og saringass. Gassene gir alt fra brannskader til pusteproblemer, lammelser og død.

Men nå er det slutt. Det siste offisielle kjemiske våpenet i verden ble fredag ødelagt, melder Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Fernando Arias er leder for OPCW. Foto: Peter Dejong / AP

– Avslutningen av destrueringen av alle erklærte kjemiske våpenlagre er en viktig milepæl, sier OPCW-direktør Fernando Arias i en pressemelding.

Tok over 100 år fra forbud

De grufulle skadene og ødeleggelsene fra kjemiske våpen, gjorde at internasjonal lov allerede i 1899 prøvde å forby dem. Likevel ble kjemiske våpen videreutviklet brukt aktivt, blant annet i første og andre verdenskrig.

Først i 1997 forpliktet USA og andre land seg til å kvitte seg med lagrene med kjemiske våpen.

USA har hatt enorme lager med kjemiske våpen. Dette bildet fra 2001 viser hylser som rommet 640 liter med sennepsgass. Foto: Douglas C. Pizac / AP

Av landene som hadde slike våpen, var Storbritannia og India først i mål etter et tiår. Så meldte Russland i 2017 at alle deres kjemiske våpen var ødelagt. Riktignok bestrider amerikansk etterretning at Russland har kvittet seg med alle kjemiske våpen, har New York Times skrevet.

Sist i mål var USA. Der skulle bruke 1,4 milliarder dollar og noen få år. Men jobben ble enorm og kostnadskrevende. Til slutt tok det 26 år og 42 milliarder dollar på å ødelegge USAs kjemiske våpen, ifølge New York Times.

For den prisen kunne man bygd over 100 av operaen i Oslo. Alle steder i Norge med bystatus kunne da fått en staselig opera.

Finnes flere – uoffisielt

Selv om de siste offisielle lagrene er tømt, er ikke problemene løst. Flere land og terrororganisasjoner antas å sitte på kjemiske våpen i hemmelighet.

Flere sivile fikk skader, etter det som skal ha vært et angrep med kjemiske våpen i Syria i 2014. Foto: STRINGER / Reuters

Borgerkrigsrammede Syria er ett av landene. Flere ganger har tropper knyttet til president Bashar al-Assad brukt kjemiske våpen mot egen befolkning, ifølge FN. Etter angrepene vedtok FN at Syria måtte kvitte seg med disse.

Norge bidro i 2014 med skip og penger til frakte disse våpnene ut av Syria. Men i 2018 var det nye angrep i Syria, der kjemiske våpen ble brukt. Det er uklart om landet fremdeles sitter på slike våpen.

Norge sendte fregatten Helge Ingstad for å eskortere tankskip som hentet kjemiske våpen ut av Syria. Foto: LARS MAGNE HOVTUN / AFP

Nesten alle land i verden har sluttet seg til den internasjonale avtalen om å bli kvitt kjemiske våpen. Unntakene er Egypt, Israel, Nord-Korea og Sør-Sudan.

– Flere utfordringer ligger foran oss, konstaterer Arias i OPCW