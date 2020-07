Frykter kampen mot plast er satt på vent: – Krisen har stoppet opp alt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Siden mars har det hele vært på vent, sier Martin Bourque, som driver Ecology Center, et senter som driver med resirkulering i Berkeley i California.

I frykt for virusspredning via overflater har flere stater i USA innført forbud mot dagligvareposer som kan gjenbrukes.

Flere stater – inkludert California, Massachusetts, Connecticut, New York og Maine – har derfor opphevet lover mot engangsposer i plast, eller utsatt behandlingen av dem.

Dermed er engangsposene i plast tilbake på markedet. Resultatet av det er 500 millioner ekstra plastposer per måned kun i California, ifølge The Guardian.

Staten forbød engangsposer i plast i 2014. Nå bekymrer mange i USA seg for at kampen mot plasten har blitt satt på vent.

– California har lenge ført an i kampen mot plast. Men da pandemien rammet staten snudde de plutselig og endret loven, forteller Borque.

Årlig havner over 8 millioner tonn plast i havet. Dette bildet er fra en strand utenfor Panama by. Foto: Luis Acosta / AFP

– Haster med løsning

Marinbiolog og rådgiver i WWF Verdens naturfond , Fredrik Myhre, er enig med de utenlandske miljøgruppene i at koronaen har svekket kampen mot plast.

– Det har den absolutt, sier Myhre, som også påpeker at lave oljepriser har gjort det billigere å produsere ny plast.

WWF har lenge ønsket et regelverk som ansvarliggjør produsentene i større grad. De ønsker at plastprodusentene må pålegges et produsentansvar for all plasten de sender ut på markedet - både internasjonalt og i Norge.

– Nå haster det med å få på plass en internasjonal løsning - en global avtale mot plastforsøpling, understreker han.

Utsatte forbud mot plast

I Storbritannia, der man i utgangspunktet hadde innført et forbud mot sugerør og annet engangsbestikk i plast, valgte man å utsette dette forbudet da koronaen rammet øyriket tidligere i år.

Samtidig har pandemien ført til økte mengder søppel med smittevernutstyr som engangshansker og munnbind.

Maten vi spiser er i tillegg ofte pakket i plastbeholdere, og varene vi bestiller på nettet, har ikke sjelden emballasje i plast.

Miljøvernorganisasjoner er også svært bekymret for at munnbind og hansker kan føre til økt forurensing i havet om ikke noe gjøres straks.

Fredrik Myhre er marinbiolog i Verdens naturfond. Foto: WWF

– Har ikke kapasitet

Årlig havner over 8 millioner tonn plast i havet, ifølge tall fra WWF. Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet.

– Arbeidet med å redusere plastbruken gikk mye fortere enn noe annet miljøtiltak jeg har vært involvert i. Krisen har stoppet opp alt, kommenterer Jan Dell, grunnleggeren av miljøgruppen The Last Beach Cleanup.

Plastproblemet er også blitt tatt opp av CNN.

– Først og fremst er dette en tid der folkehelsen og sikkerheten er det viktigste, påpeker Nick Mallos ved NGO Ocean Conservancy i USA.

– Men mange steder i verden har ikke kapasitet til å håndtere dette avfallet.

– Dette er skadelig for menneskers helse, for havene og for miljøet, understreker han.

