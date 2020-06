Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Munnbind og hansker er blitt påbudt i flere land, og regnes som et effektivt hjelpemiddel for å hindre spredning av covid-19. Men bruken har også fått miljømessige konsekvenser.

– Snart risikerer vi å ha flere masker enn maneter i Middelhavet, sier Laurent Lombard i den franske miljøorganisasjonen Opération Mer Propre.

Miljøverngruppen har nylig delt bilder og video på sosiale medier av en ny type forsøpling som har dukket opp utenfor havnebyen Antibes, som ligger på den franske rivieraen.

Det skal være snakk om hansker, munnbind og flasker med desinfiseringsvæske, som plutselig har begynt å dukke opp sammen med det «vanlige» avfallet i sjøen som engangskopper og aluminiumsbokser, skriver The Guardian.

– Tidsinnstilt bombe

Foreløpig har man ikke funnet de store mengdene i sjøen utenfor den populære turistbyen. En by som blant annet er en favoritt hos mange nordmenn.

Den franske miljøvernorganisasjonen, som jevnlig rydder i havet, slår likevel alarm om forurensingen. De er svært bekymret for at munnbind og hansker kan føre til økt forurensing i havet om ikke noe gjøres straks.

Mange av hanskene er laget av lateks, som er et naturprodukt. De er likevel tilsatt andre stoffer som ikke brytes ned. Munnbind produseres ofte av polypropylen, en type plast som for eksempel brukes i emballasje.

Den franske miljøorganisasjonen Opération Mer Propre finner stadig oftere munnbind og hansker når de dykker etter søppel i havet. Foto: Operation Mer Propre / Reuters

Nå frykter den franske politikeren Eric Pauget at engangsmaskene og hanskene skal gjøre dette problemet enda større. Bare i Frankrike er det bestilt to milliarder masker fra Kina i forbindelse med koronapandemien, ifølge France 24.

– Disse maskene er en økologisk tidsinnstilt bombe, skriver politikeren blant annet i et brev til president Emmanuel Macron.

– Finner maskene overalt

Problemet når imidlertid langt utover Frankrikes kyst. Også utenfor Hongkong har det begynt å dukke opp engangsmasker på havbunnen.

Rapporter om tilsvarende forurensing kommer også i New York og London, i tillegg til greske strender, ifølge Deutsche Welle.

– Vi ser nå effekten på miljøet, sier Gary Stokes, som er grunnlegger av miljøgruppen Oceans Asia, som er basert i Hongkong.

– I fremtiden må vi sørge for at vi er klare for pandemier som dette (korona, red.anm.) og at vi er klare til å håndtere dem på en miljøvennlig måte. Det ene trenger ikke å gå på bekostning av det andre, mener han.

Marinbiolog og rådgiver i Verdens naturfond (WWF), Fredrik Myhre. Foto: WWF

Får rapporter om det samme

Marinbiolog og seniorrådgiver i Verdens naturfond (WWF), Fredrik Myhre, er i likhet med Stokes bekymret for «korona-avfallet». Han forteller at forsøplingen blir bekreftet fra WWF-kontorer i flere land.

– De blir funnet på strender og i havet, sier han.

Så mye som mellom åtte og 12 millioner tonn plast går rett i havet hvert år, ifølge tall fra WWF. Åtti prosent av dette er landbasert, og veldig mye av dette igjen er relatert til vanlige forbrukere.

Problemet med plastavfall i sjøen er med andre ord gigantisk, og de siste årene har døde hvaler med magesekkene fulle av plast dukket opp over store deler av verden.

Nå frykter Stokes at han snart vil få se en delfin eller en nise med et munnbind av plast i magen.

– Jeg tror det er uunngåelig, sier han.

Lederen av miljøgruppen forteller at han finner maskene overalt på øygruppen Soko Islands i Hongkong.

– Helt siden samfunnet begynte å bruke masker, har vi sett konsekvensene av bruken her på strendene, forteller han.

Fredrik Myhre ønsker nå å ansvarliggjøre produsentene i større grad og krever at de må ta ansvar for all plasten de produserer - både internasjonalt og her hjemme.

– Vi må få på plass produsentansvarsordninger for alle som setter plast ut på markedet, samt å alle bli smartere i plastbruken og avfallshåndteringen, påpeker han.

