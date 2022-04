Frykter at Ukraina-krigen kan ta livet av Brasils regnskog

Det høres kanskje rart ut, men logikken til president Bolsonaro er ganske enkel: Brasil er et jordbruksland. De er verdens største eksportør av storfekjøtt og soyabønner.

Landet importerer 80 prosent av kunstgjødselen som brukes i landbruket. Og hvem lager denne gjødselen? Russland.

Dermed må Brasil lage sin egen gjødsel, mener presidenten. Den må utvinnes fra mineraler som finnes i regnskogen, hevder han.

Kaller det «dødspakken»

Det er noe av bakgrunnen for de drastiske lovendringene som nå legges frem for nasjonalforsamlingen. Landets urfolk kaller det «combo da morte» - dødspakken.

Urfolkslederen Sonia Guajajara står i spissen for kampen mot de nye lovene. Foto: Kamikiakisedje / apiboficial

Det handler om å stanse all godkjenning av urfolksterritorier. Om tillatelse til å drive gruvedrift i reservatene. Og om å legalisere gårdsbruk som er ulovlig etablert i urfolksområder.

Sonia Guajajara er en av Brasils fremste urfolksledere. Hun står i spissen for de store demonstrasjonene som har pågått i landets hovedstad den siste uka.

– Jeg er svært indignert over at regjeringen fortsetter å presse på for å få tillatelse til gruvedrift og til å utnytte urfolkets territorier, sier Guajajara til NRK.

Hun vet av smertelig erfaring hva som skjer i reservatene når de økonomiske interessene er på fremmarsj:

– Det fører til mer sykdom, mer vold og flere konflikter. Og det fører til mer alkoholisme og mer prostitusjon.

– Det er dette ønsket om rikdom fører til, sier hun.

Urfolksjenter demonstrerer i Brasília mot de nye lovforslagene Foto: EVARISTO SA / AFP

Ukraina-krigen spiller inn

Før Jair Bolsonaro ble ble president i 2019, gikk han til valg på at han ikke ville godkjenne «en kvadratcentimeter» nytt land for urfolket.

Brasils president, Jair Bolsonaro, vil endre lovene før høstens presidentvalg. Foto: STRINGER / Reuters

Hans politikk er å bruke regnskogen til omfattende økonomisk virksomhet, som landbruk, tømmerhugst og gruvedrift.

Dette har ført til omfattende avskoging og store ødeleggelser i urfolksområdene.

Men Bolsonaro har ikke lyktes med å få til omfattende lovendringer.

Inngrepene i Amazonas har i all hovedsak vært ulovlige. Det som skjer nå er derfor et siste forsøk på å få til omfattende endringer før presidentvalget til høsten.

Et av argumentene for å få forslagene vedtatt er knyttet til krigen i Ukraina.

Jordbrukslandet Brasil er avhengig av kalium fra Russland for å gjødsle jorda. Og ifølge Bolsonaro finnes det store mengder av dette mineralet i urfolksområdene. Kritikerne avviser dette, og hevder at forekomstene er små.

Naturperlen Rio Negro i det nordvestlige Brasil trues av de nye lovene. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Frykt i Rio Negro

Et av områdene der regjeringen vil åpne for gruvedrift er Rio Negro, en naturperle nordvest i Brasil.

23 urfolksstammer med tusener av beboere holder til i dette området. Da NRK besøkte Rio Negro for et drøyt år siden, var det økende frykt for Bolsonaros politikk.

– Når har frykten økt ytterligere, sier Auxiliadora Daw, høvding for Daw-stammen, i et intervju NRK gjør med henne på internett:

– Gruvedrift i dette området vil være dødelig for våre folk. Vi vil kjempe imot med alle våre krefter. Vi må bevare naturen, våre elver og våre vassdrag for fremtidige generasjoner, sier høvdingen.

– Gruvedrift er dødelig for oss, sier stammehøvdingen Auxiliodora Daw i Rio Negro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Brasils nasjonalforsamling skulle ha startet behandlingen av de nye lovene denne uken, men dette er nå utsatt.

Motstanden er stor, og urfolks- og miljøorganisasjonene mobiliserer nå kraftig. De setter sin lit til at behandlingen blir utsatt til etter høstens valg. Og de håper at Bolsonaro taper.

I øyeblikket leder tidligere president Lula Da Silva klart på meningsmålingene.