Frykter at Mount Everest har «krympet»

Etter et jordskjelv i Nepal i april 2015, mistenker man nå at Mount Everest har krympet. Fjellet ble målt til 8848 meter over havet, men det ble sist offisielt gjort for over 60 år siden, skriver Washington Post.

– Vi sender en ekspedisjon opp fjellet, forteller Swarna Subba Rao, som er ansvarlig for kartmyndighetene i India. Han fortalte videre at de ville jobbe med myndighetene i Nepal, som «deler» fjellet med Kina.

Det kom rapporter rett etter skjelvet at data fra satellitter viste at store områder i Nepal hadde økt med mer enn ni meter, mens andre hadde sunket.

Nå vil man måle fjellets høyde på nytt, ved hjelp av mer moderne teknologi, som GPS og trianguleringsteknikker.

– Det vil ta rundt en måned å samle inn dataen, og nye 15 dager på å beregne, sier Rao.

Mount Everest ligger i fjellkjeden Mahalangur Himal i Himalaya, på grensen mellom Folkerepublikken Kina og Nepal, og grensen går midt over fjellets toppunkt.

Mahalangur Himal er en fjellkjede på grensen mellom Nepal og Tibet. Den er en del av Himalaya, og fire av verdens seks høyeste fjell ligger her: Mount Everest, Lhotse, Makalu og Cho Oyu.

Det nest høyeste fjellet i verden er K2, som ligger i Pakistan. Det er målt til 8611 moh.

