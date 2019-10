Nikolaj Filiptsjenko skal ifølge medier i Russland og Litauen ha arbeidet for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Han ble for litt over to år siden dømt for å ha forsøkt å verve ansatte i sikkerhetstjenesten i Litauen.

Sa ikke noe

Målet skal ha vært å få plassert lytteutstyr på presidentens kontor og i residensen i Vilnius.

Men den russiske etterretningsoperasjonen ble avslørt, og Filiptsjenko ble dømt til ti år i fengsel, skriver det russiske nettstedet Rambler.

Under avhør og under rettssaken oppførte han seg som en profesjonell etterretningsoffiser.

Han innrømmet ingen skyld, og svarte ikke på spørsmål.

– Jeg påførte ikke Litauen noen skade, var det den eneste uttalelsen Filiptsjenko kom med.

Likevel ble han funnet skyldig på alle punkt i tiltalen.

Viktig i utvekslingen

Sammen med en annen russisk etterretningsagent og en litauisk statsborger skal Filiptsjenko i flere år ha samlet inn etterretningsinformasjon og betalt sine kilder.

Han tok seg også en rekke ganger ulovlig over grensa mellom Litauen og Russland, og var med på å forfalske og bruke falske dokumenter.

Filiptsjenko ser ut til å være helt sentral i den utvekslingsavtalen som ifølge en framtredende politiker i Vilnius nå nesten er ferdig forhandlet mellom Russland, Litauen og Norge.

STRENG DOM:Frode Berg ble i april i år dømt til 14 år i russisk fengsel for spionasje.

Den går ut på at Filiptsjenko og sannsynligvis en annen russer skal sendes tilbake til hjemlandet, mot at to litauere som sitter i russisk fengsel sendes andre veien.

Den ene litaueren er Aristidas Tamosjajtis som ble dømt til 12 år i fengsel for spionasje mot Russland i 2016.

Den andre er Jevgenij Matajtis ble dømt til 13 år det samme året.

Frode Berg også med

I tillegg kommer altså Frode Berg som den femte personen som blir omfattet av utvekslingsavtalen.

Rent matematisk går ikke dette regnestykket helt opp, det kan se ut som om russiske myndigheter gir mer enn de får.

SNART HJEM?: Frode Berg under et fengslingsmøte i Moskva. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Men sannsynligvis viser dette hvor verdifull Filiptsjenko er for Russland, og hvor langt myndighetene i Moskva er villige til å gå for å få ham tilbake.

For Norge har det vært et problem at det ikke sitter noen russer som det kunne være aktuelt å bytte Frode Berg mot i norsk fengsel.

Derfor har det vært nødvendig å gå via et tredjeland.

Mange spiondømte

De baltiske landene har vært naturlige å henvende seg til, fordi det der sitter flere russere som er dømt nettopp for spionasje.

Hvis opplysningene fra Litauen viser seg å være riktige, kan utvekslingen muligens kunne skje allerede neste uke.

Kanskje vil de russiske og litauiske spionene da spasere over grensa samtidig over grensa mellom de to landene, slik det har blitt gjort tidligere ved utvekslinger.

Om Frode Berg kommer til å bli utvekslet samtidig, er ikke kjent.

Men for nordmannen med en russisk spiondom på 14 år, er nok det eneste viktige å komme seg ut av Russland.