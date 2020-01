Fredsplan uten fredshåp

Den er ofte blitt hausset opp av Donald Trump, hans plan for fred mellom Israel og Palestina. Klokken 18 norsk tid får vi endelig vite detaljene det den amerikanske presidenten ofte kaller «århundrets avtale».

Lite tyder på at beskrivelsen er treffende, og på forhånd er forventningene svært lave.

For dette er en både en plan og en fredsmegler som kritiseres for å bare ha den ene partens interesser i sinne. Når Trump offentliggjør planen på en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld, vil han kun ha Israels statsminister Benjamin Netanyahu ved sin side. Palestinerne er ikke invitert. De oppfordrer til boikott av planen.

Skepsis

Palestinerne har grunn til å være skeptiske. Trumps plan er ventet å gi mye til israelerne, lite til dem. Fra lekkasjer og fra uttalelser fra Trump og hans svigersønn Jared Kushner, som har hatt hovedansvaret for planen, kan vi ane følgende:

Avtalen inkluderer ikke ordet «tostatsløsning», ifølge Kushner selv.

Det er ventet at avtalen vil inkludere annektering av en rekke israelske bosettinger på okkuperte Vestbredden og legge dem formelt inn under Israel – til tross for at dette strider mot folkeretten.

Det er ventet at planen vil legge opp til fortsatt israelsk okkupasjon også over andre deler av Vestbredden, og kun et begrenset selvstyre for palestinerne.

Det skal bli lagt opp til økt selvstyre for palestinerne i løpet av noen år hvis de møter visse vilkår.

Det kan også komme overraskelser – men det er ventet at disse i så fall vil være i Israels favør.

Statsminister Benjamin Netanyahu har dermed god grunn til å være fornøyd. Under et møte med Trump i Det hvite hus i går, brukte han presidentens egne ord og kalte planen for «århundrets avtale.»

Statusen til omstridte Jerusalem har vært et av de vanskeligste temaene i konflikten. Men Trump gikk imot det meste av verdenssamfunnet og anerkjente Jerusalem som hovedstad i Israel. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Mangler tillit

I fredsmegling er det viktig at megleren nyter tillit fra begge parter og fremstår som upartisk. I dette tilfelle mangler Trumps regjering begge deler. Palestinernes mistillit til USA er på et historisk bunnpunkt. Palestinerne har lenge opplevd at amerikanske presidenter har stor forståelse for det israelske perspektivet av konflikten, men Trump har dratt dette mye, mye lenger.

Han brøt med flere tiår med amerikansk utenrikspolitikk da han anerkjente omstridte Jerusalem som hovedstad i Israel og flyttet den amerikanske ambassaden dit. Han har anerkjent de okkuperte Golanhøydene som israelsk territorium. Han har kuttet økonomisk bistand til palestinerne og satt spørsmålstegn ved hvorvidt palestinske flyktninger bør ha flyktningstatus.

Statusen til omstridte Jerusalem og til palestinske flyktninger er to av de vanskeligste temaene i konflikten – temaer som man i tidligere fredsinitiativ har forsøkt å spare til slutt fordi diskusjoner om disse truer ethvert fredsinitiativ med havari før det er begynt. Trumps fremgangsmåte er dermed svært ukonvensjonell. I begge spørsmål har den potensielle fredsmegleren tatt side allerede før fredsplanen er fremlagt.

Palestinere protesterer mot den varslede fredsplanen til Trump. Foto: SAID KHATIB / AFP

Palestinsk boikott

Trump hadde i går møter med Netanyahu og hans politiske motstander Benny Gantz i Washington DC. Han skal ha forsøkt å ringe palestinernes president Mahmoud Abbas, som avviste samtalen.

Palestinerne har allerede blankt avvist planen. Likevel tror Trump at de kan komme til å akseptere den.

Planen er veldig god for dem, faktum er at den ar altfor god for dem, sa Trump til reportere i går.

Vi tror at vi til slutt vil få støtten til palestinerne.

Lite tyder på at han får rett. På Gazastripen varsler Hamas protester mot avtalen. PLO holder krisemøte. Palestinerne sier de kan komme til å trekke seg fra Oslo-avtalene som en konsekvens av planen.

Økonomisk insentiv

Trump håper trolig at økonomiske insentiv skal få palestinerne til å endre mening. For dagens plan er andre del av en større pakke. Den første delen av fredsplanen var en økonomisk del som ble offentliggjort av Jared Kushner i Bahrain i juni i fjor. Den lover støtte på 50 milliarder dollar over 10 år til Palestina og til naboland med palestinske flyktninger, hvis man også går med på den politiske delen av planen – den som altså presenteres i dag.

De palestinske selvstyremyndighetene trenger sårt penger, spesielt etter at USA kuttet økonomisk støtte. Men likevel er det usannsynlig at den økonomiske biten vil veie opp for den politiske for palestinerne.

– Penger er viktig. Økonomien er viktig. Men politikk er viktigere. Den politiske løsningen er viktigere, sa president Mahmoud Abbas om den økonomiske delen av planen i fjor.

Spørsmål ved timingen

Det stilles også spørsmål ved timingen av planen. Den er blitt utsatt mange ganger tidligere – men nå er den plutselig fremskyndet. Egentlig var den ventet etter det israelske valget i mars.

Dette er en plan for å beskytte Trump fra riksrett og Netanyahu fra fengsel. Dette er ingen fredsplan for Midtøsten, sa palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh i går.

Både Trump og Netanyahu har juridiske og politiske problemer for tiden.

Riksrettssaken mot Trump er inne i en kritisk fase, mens i Israel er Netanyahu tiltalt for korrupsjon, bestikkelser og tillitsbrudd. Netanyahu er dessuten inne i sin tredje valgkamp på mindre enn et år, etter at han ikke har klart å danne flertallsregjering i de to forrige valgene. Han kan trenge all drahjelp han kan få for å lykkes i tredje forsøk. Også Trump er inne i et valgår.

Timingen kan tyde på at dette har vel så mye å gjøre med israelsk og amerikansk politikk, som med fred i Midtøsten. Og kanskje vil planen ha større konsekvenser for det første. For når det gjelder det andre, er det lite som tyder på at dette vil hjelpe.