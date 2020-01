Israel får behalde ulovlege busettingar i ny fredsplan

Då den amerikanske presidenten presenterte planen om fred mellom Israel og Palestina, sa han at Israel tek store steg mot fred, og at palestinarar fortener moglegheita til eit mykje betre liv.

Trump seier at Jerusalem vil halde fram som hovudstaden i Israel, og at palestinarane får etablere ein hovudstad aust i Jerusalem.

Israel får behalde ulovlege busettingar

I den nye planen presenterte den amerikanske presidenten at Israel får behalde dei ulovlege busettingane i dei okkuperte palestinske områda på Vestbreidda.

FNs sikkerheitsråd har tidlegare slått fast at busettingane er ulovlege og i strid med folkeretten.

Nærare 800.000 israelarar er busette i området.

I ein overgangsperiode på fire år, får ikkje Israel etablere nye busettingar i dette området, men kunne bygge fleire bueiningar i dei som allereie eksisterer.

Har kontakta den palestinske leiaren

I den nye planen, føreslår Trump at etablering av ein palestinsk pariastat, som vil vere demilitarisert og utan kontroll over eigne luftrom og eigne grenser, og med begrensa kontroll over vassressursane.

Trump seier han har sendt den palestinske leiaren Abbas eit brev, og at han ber palestinarane velje fred.

– Viss du bestemmer du vil ha fred, vil USA og andre land vere der kvart steg på vegen for å hjelpe til, sa han.

Palestinske styresmakter har ikkje vore involverte i arbeidet med den nye planen, og har tidlegare avvist planen heilt.

Ikkje alle samde i at planen er bra

Israels statsminister Benjamin Netanyahu seier at planen for Midtausten er ein realistisk plan mot fred. No håpar han at palestinarar og andre naboland vil omfavne den nye planen.

Det er derimot ikkje alle som er fornøgde med planen.

Rådgjevaren til den iranske presidenten, Hesameddin Ashena, kallar den nye planen «einsidig» på Twitter, ifølgje Reuters.

– Dette er ein avtale mellom Israel og USA. Interaksjon med palestinarar er ikkje på agendaen deira, skriv han.

Lekkasjar over tid

Amerikanske og israelske medium har over lengre tid kome med lekkasjar om planen.

I lekkasjane heiter det blant anna at USA anerkjenner Israels rett til busettingane på Vestbreidda. Trump anerkjente òg dei syriske Golanhøgdene som israelsk territorium i mars 2019.

Trump sin plan var venta å gje mykje til israelarane, og lite til palestinarane.

Har skapt protestar på Gazastripa

Tusenvis av palestinarar har demonstrert på Gazastripa i protest mot den nye fredsplanen tysdag. Dei har blant anna brent amerikanske flagg og bilete av Trump.