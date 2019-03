Fransk mysterium med Pusur-telefoner er løst

Den berømte, småtjukke og makelige katten ble skapt av tegneren Jim Davis i 1978. Og vel er franskmenn glad i å lese tegneserier, men de foretrekker nok heltene sine mellom to permer fremfor en plastversjon på strendene.

Siden 1980-tallet har den oransje krabaten dukket opp jevnt og trutt langs kysten i Finistère, helt ytterst vest i Bretagne.

I over 30 år har miljøvernere som rydder strendene plukket opp krabaten, og samlingen av mer eller mindre ødelagte katte-telefoner ble etter hvert ganske stor.

Kom fra en grotte

Så viste det seg at en bonde kunne løse mysteriet.

– Vi fikk hjelp av en gammel bonde i Porsmoguer etter at flere delfiner var strandet der. Vi snakket med ham om saken og han fortalte om en grotte der det lå en hel konteiner med de oransje telefonene, forteller Claire Simonin Le Meur til avisen Ouest-France. Hun leder organisasjonen Ar Viltañsoù, som rydder i området.

Bonden fortalte at de første telefonene begynte å dukke opp etter at et skip gikk på grunn i en storm en gang på 80-tallet.

Dukket opp etter uvær

– Jeg var 19 eller 20 år og det var et skikkelig uvær. Etterpå så jeg og broren min telefoner over alt på stranden, da begynte vi selvfølgelig å lete, sier han til TV-kanalen France2.

Det viste seg at telefonene lå i en grotte som bare var tilgjengelig ved lavvann.

Dermed kunne de frivillige, sammen med en reporter fra TV-kanalen ta seg inn i grotten.

De måtte gå inn ved lavvann. Langs denne kysten kan forskjellen på høy- og lavvann være opptil åtte meter. Og denne stranden og grotten er så lite tilgjengelig at man bare kommer dit til fots noen få dager i året, melder TV-kanalen.

Grotte ved Plouarzel er bare tilgjengelig ved lavvann. Her inne havnet lasten med de mange oransje telefonene. Foto: Patrick Sanchez

Telefoner med sjøstjerner

– Det lå Garfieldplastbiter over hele grotten. I flere av telefonene levde det sjøstjerner og annet fra havet. Men det meste av dette «lageret» er nok borte nå, sjøen og tidevannet har gjort den jobben, sier Le Meur.

Selv om mysteriet nå er løst, syns Claire Simonin Le Meur det ikke er noen grunn til å feire.

– Det er trist også. For dette viser tydelig hva plast og forurensning har å si for miljøet vårt.

De frivillige strandrydderne fant mye oransje søppel i grotten ved Plouarzel. Foto: Patrick Sanchez

Kanskje flere katte-telefoner

For dem er den populære katten blitt et symbol på forurensningen i havet, forteller hun.

– Bak denne trivelige katten ser vi plast som ikke går i oppløsning i havet og som vi må leve med i årevis, sier hun.

For det er ikke sikkert den oransje tjukkasen er ryddet av banen, eller stranden. Når man ser på kartet og beregner hvor katte-telefonene har drevet i land, kan det se ut som det finnes flere konteinere med Pusur der ute.

Så for de frivillige strandrydderne i Bretagne er kanskje ikke kattejakten over.