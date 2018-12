Millioner av små plastbiter forurenser Vindafjorden

– Ved første øyekast er det ikke så veldig tydelig, men når en først har oppdaget de små runde plastringene, oppdager man at de er over alt i strandsonen i Sandeid, sier avdelingsleder for teknisk drift i Vindafjord, Marit Øverland Ilstad.

Hun mener det trolig er snakk om millioner av plastringer.

Brukes i renseanlegg

Plasten det dreier seg om, er såkalte biofilmbærere. Disse blir brukt i biologiske renseanlegg.

Assisterende fylkesmiljøvernsjef i Rogaland, Marit Sundsvik Bendixen. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Vi har funnet ut hvem som produserer dem, og hvem som bruker dem, sier assisterende fylkesmiljøvernsjef i Rogaland, Marit Sundsvik Bendixen.

Plastbitene blir brukt i store vann- og avløpsanlegg. Undersøkelsene til fylkesmannen viser at ingen lokale vannverk bruker denne plasten.

Men også oppdrettsnæringen bruker dem, og det gjør Marine Harvest. De har tre settefiskanlegg i indre Ryfylke og i Vindafjord.

Kan være synderen

Et av anleggene, Vågafossen settefiskanlegg, bruker denne plasten.

– De kan ikke se at de har hatt noe utslipp av slike plastringer. Vi har snakket med Marine Harvest for å få dem til å sjekke om det kan komme et jevnt utslipp av slik plast, sier Sundsvik Bendixen.

Plastringene kan komme fra Vågafossen settefiskanlegg i Vindafjord. Foto: Thomas Halleland / NRK

Marine Harvest utelukker ikke at de er synderen.

– Vi har gått gjennom hele anlegget vårt på Vågafossen for å se om det er noen mulighet for at dette kan ha lekket ut av selve systemet, sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland.

– Det er det for tidlig å si, men dersom vårt anlegg er kilden til dette utslippet, ser vi svært alvorlig på det, og vil rydde opp og få fjernet avfallet.

Trodde det var hagl

En av dem som først oppdaget all plasten, er Arve Jaatun. Han har hytte i Skipavåg.

– Det var titusenvis av små plastbiter som lå på den lille stranden, tett i tett. Det går ikke an å plukke, du må ha støvsuger, sier Jaatun.

Da han første oppdaget plasten nær hytta, trodde han det var store hagl som farget stranda hvit.

Det var det ikke.

Flere i Vindafjord hadde funnet plast på stranda. Det er kommet meldinger fra både Sandeid, Ilsvåg og Vikedal.

Andreklassinger fra Sandeid skule synes det er forferdelig med plasten som flyter. Foto: Thomas Halleland / NRK

Stor ryddejobb

Og de som har sett hvordan det ser ut i fjæra, sier det blir en voldsom ryddejobb.

Arve Jaatun gikk ikke i gang med rydding engang på den lille stranda ved hans hytte, fordi det var så mye.

Vindafjord kommune mener at det er en så stor og tidkrevende jobb, at den må gjøres i flere omganger.