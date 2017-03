Utfører aborter tross utvisning

– Vi har funnet en løsning slik at de kan få utført trygge aborter, avslører den nederlandske legen Rebecca Gomperts til NRK. Etter at hennes omstridte «abortskip» ble utvist fra Guatemala i helgen, ble hun værende i landet for å yte den helsehjelpen hun var kommet for å gi.