Den tidligere forsvarsadvokaten Eric Dupond-Moretti (59) har klart å få klientene sine frikjent hele 145 ganger i løpet av den 35 år lange karrieren.

I går ble «Acquittator» til «Ministrator», da han offisielt trådte inn i rollen som justisminister i statsminister Jean Castex' nye regjering.

«Drittsekkenes advokat»

Hans tettbygde utseende, veltalenhet, og fargerike personlighet har gjort ham til en medieyndling opp gjennom årene.

Eric Dupond-Moretti kommer fra en lutfattig bakgrunn, oppdratt av en alenemor innvandret fra Italia. Han har spilt i et eget teaterstykke, er fan av tyrefekting og bruker fritiden på falkejakt. Ja, litt av en eksentriker, vil mange si.

Dupond-Moretti går forbi en gruppe demonstranter, på vei inn for å forsvare en 16-åring som sto bak en skyteepisode på en skole i byen Grasse. Foto: VALERY HACHE / AFP

Gjennom årene har han forsvart de gode som de onde, de svake som de mektige, og de ukjente som kjendisene. Som for eksempel fotballstjernen Karim Benzema eller milliardæren Bernard Tapie.

Dupond-Moretti har jobbet for å frikjenne folk mot anklager om pedofili, korrupsjon og terrorisme, og derfor kalles han også «drittsekkenes advokat».

– Jeg kunne forsvart Hitler, så lenge man ikke hadde spurt meg om å forsvare nazismen. Grensen er der; jeg vil forsvare mennesket, ikke saken, sa han i et intervju med TV-kanalen BFM i 2012.

Eric Dupond-Moretti og tidligere justisminister Nicole Belloubet under overleveringen av departementet. «Du kommer tilbake på besøk når du vil», sa Dupond-Moretti til en tårefull Belloubet. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Tar et oppgjør domstolene

Dupond-Moretti kaster ikke bort tiden som justisminister. Allerede i dag var han på besøk ved Fresnes fengsel sør for Paris.

Det er klart gjennom hans tidligere uttalelser at han vil ta et oppgjør med domstolene, men han understreker at han har gode intensjoner.

– Jeg er ikke i krig med noen. Jeg skal bevare det beste og endre det verste, sa han da han ble utnevnt til justisminister.

I BFM-intervjuet beskrev han straffedomstolen som «hekta på adrenalin», og «en verden preget av falskhet».

Utnevnelsen hans bekymrer dommere og statsadvokater, og gleder forsvarsadvokatene.

Lederen av dommerforeningen, Lucille Rouet, har uttrykt bekymring.

– Vi lurer litt på det han har sagt angående PNF (straffedomstolen spesialisert i økonomisk kriminalitet) og om enkelte dommere, sier hun.

I juni anklaget Dupond-Moretti domstolen for å oppføre seg som spioner, fordi etterforskerne hadde gått gjennom telefonsamtalene hans i forbindelse med en avlyttingsskandale.

Dupond-Moretti poserer foran domstolen i Bobigny, utenfor Paris. Foto: JOEL SAGET / AFP

De ekstremes fiende

Eric Dupond-Moretti skaper splid i mer enn bare justisverdenen. Egentlig er han sosialist og har lenge støttet borgermesteren i hjembyen Lille, Martine Aubry. Men nå er han medlem av president Macrons sentrumsregjering.

For de ekstreme partiene er utnevnelsen hans en krigserklæring. Dupond-Moretti har tidligere sagt at han vil forby Marine Le Pens høyreekstreme Nasjonal Front, og Le Pen kaller den nye ministeren for «en venstreekstrem aktivist».

I Jean-Luc Mélenchons venstreekstreme parti La France Insoumise er han også en fiende.

Dupond-Moretti forsvarte politiet i en klagesak, etter at Mélenchons hjem hadde blitt ransaket. Mélenchon mente Dupond-Moretti hadde for nære relasjoner med makten.

Dupond-Moretti ba ham «ta seg en kopp te og roe nervene».

Dupond-Moretti er også en kritiker av MeToo-bevegelsen, som han anser å være motsatt uskyldspresumsjonen. Det, sammen med utnevnelsen av voldtektsanklagede Gérald Darmanin som innenriksminister, har blitt kraftig kritisert.