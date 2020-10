Frankrike: Barne-influensere skal beskyttes fra sine foreldre

På få år har nettplattformer som Instagram, TikTok og YouTube gitt barn og unge flere nettunivers der de kan boltret seg, og i noen tilfeller skaffe seg store inntekter.

Men 6. oktober ble en ny lov som regulerer slik virksomhet banket igjennom enstemmig i den franske nasjonalforsamlingen, skriver Le Monde.

Dans og lek er bare noen få tastetrykk unna barna, men også markedsføring via influensere som også er barn. Foto: Lise Åserud

Heretter må foreldre i Frankrike søke om tillatelse fra lokale myndigheter dersom de ønsker å eksponere sitt barn under 16 år som influenser på internett. Det samme gjelder firmaer som ønsker å bruke barn til sine nett-promoterninger. Dersom det ikke blir gjort kan det bli reist tiltale,

Barna viser seg ofte fram på nettet i det de leker, danser og synger, men de bruker også produkter som de kan få penger for å teste ut og vise fram. Opptakene skjer vanligvis hjemme, og det er i mange tilfeller foreldrene som styrer kameraene.

De to franske influenserne Marie-Victoire Tiangue og Raphaël Curron lager dansevideo sammen Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Nei til ny lov – ja til regler

Seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet sier at det også i Norge trengs en gjennomgang av regelverket og en opprydding. Men hun er i tvil den franske loven er det vi trenger.

Seniorrådgiver hos Barneombudet Kjersti Botnan Larsen Foto: Barneombudet

– Vi er også bekymret for at foreldre skyver barn foran seg for å tjene penger på det som legges ut på nett, sier Botnan Larsen.

Hun vil likevel ikke ha en forhåndsgodkjenning etter fransk modell for at barn skal kunne publisere noe på nettet som influensere. Hun vil ha et tydeligere regelverk med enda bedre kontrollmekanismer som kan håndheves om foreldre eller andre bryter det.

Brødre på badet

Swan & Néo er to brødre på 9 og 15 år som er svært populære i den fransktalende verden. De har fått millioner av seere på sine YouTube videoer. I en av dem er gimmicken at de tilbringer et helt døgn på badet.

Hvis man i Frankrike får tillatelse til å produsere innhold til nettet med barn, må man ifølge den nye loven jevnlig levere inn rapporter om hvor mange timer barna er opptatt med nettaktivitet.

Loven åpner for at foreldre kan dømmes til opp mot 800.000 kroner i bot og hele fem års fengsel, dersom de bryter regelverket.

Passe på pengene

Fransk rett får også anledning til å oppnevne verger som kan passe på inntekter barna har fått gjennom sin virksomhet på nettet, fram til de er blitt myndige. Det skal hindre foreldrene i å bruke opp pengene barna selv har tjent på sin virksomhet.

Parlamentarikeren Bruno Studer har foreslått den nye franske loven. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

– Slik blir Frankrike en pioner på dette området sa parlamentarikeren som foreslo loven, Bruno Studer, fra partiet La République en Marche, da den var oppe til behandling i parlamentet.

Studer sa at det er eksempler på foreldre i Frankrike som selv har sluttet å jobbe fordi barna har skaffet familien høye inntekter på nettpublisering.

Barneombudet ser den utfordringen og Kjersti Botnan Larsen sier:

– Vi etterlyser enda bedre informasjon om hvilke regler som gjelder når barn og unge tjener penger på sosiale medier.

Megastjerner på nett i millionklassen

Stjerner på internett kan komme opp i formidable inntekter fra sponsoravtaler og reklame. Økonominettstedet Forbes har samlet informasjon om de rikeste av dem. Blant barn og unge trekker de fram to stykker.

Den åtte år gamle amerikaneren Ryan Kaji hadde i fjor en inntekt på 26 millioner dollar fra sine snutter på YouTube. Det tilsvarer 238 millioner norske kroner med dagens kurs.

Hakk i hæl kommer den russiskfødte seksåringen Anastasia Radzinskaya som klarte å tjene 18 millioner dollar på sine nettpubliseringer i fjor.

Styrke retten til å fjerne

Den nye franske loven omfatter også retten til å fjerne tidligere publisert stoff fra internett. Avisa Le Monde skriver at «retten til å bli glemt» nå blir styrket.

Publiseringsplattformene er pålagt å fjerne innhold et barn har lagt ut på nettet, dersom det senere bestemmer seg for å få det bort.

Men den nye loven omfatter ikke alle barn og all surfing barn gjør på nettet. Loven skal regulere og begrense virksomhet som kan defineres som «arbeid» og som gir inntekt.