Frankrike forbereder seg på streikekaos

De store fagforeningene i Frankrike har slått seg sammen og er klare for å si tydelig ifra:

En pensjonsalder på 64 år er fullstendig uakseptabelt, mener de.

Nå ber de franske arbeidstakere legge ned arbeidet torsdag 19. januar, som den første av flere dager med aksjoner.

Forslaget som ble lagt fram av arbeidsminister Elisabeth Borne i forrige uke, innebærer å heve pensjonsalderen for de fleste franskmenn fra 62 til 64 og øke antall år i arbeid som kreves for full pensjonsutbetaling.

En demonstrant foran et banner med portrett av statsministeren og presidenten. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Macron forsøker igjen

President Emmanuel Macron forsøkte allerede i sin forrige presidentperiode å gjøre noe med en av Europas laveste pensjonsaldre, men endte med å legge planene på hylla. Nå forsøker han igjen.

Pensjonsreformen var en viktig del av Macrons valgkamp i fjor vår. Ettersom han faktisk ble gjenvalgt, mener han at han har fått et mandat av folket til å gjennomføre det han har lovet.

Demonstrasjonene er gang i flere franske byer. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Spør man franskmennene i dag, ser det likevel ikke ut som han har noe flertall bak seg.

Regner med bråk

Forslaget er voldsomt upopulært.

En spørreundersøkelse gjennomført av Ifop for Le Journal de Dimanche viser at 68 prosent av de spurt er mot.

Myndighetene har bedt om at protestene skal gå fredelig for seg, men er forberedt på at det kan bli bråk. På landsbasis er 10.000 politifolk satt i beredskap i et forsøk på å forhindre bråk. 1500 av dem skal ut i gatene i Paris.

Innenriksminister Gérald Darmanin sier ifølge Le Monde at han regner med at det kommer rundt 1000 bråkmakere til Paris som vil skape uro og problemer.

I mars 2020 var det også store protester da presidenten ville endre pensjonsordningen. Foto: Daniel Cole / AP

Store trafikkproblemer

Det blir vanskelig å komme seg på jobb. Tog, buss, fly, bane og metro blir rammet av streiken. I hovedstaden møter NRK Wally som har ventet en time på bussen.

Wally har ventet lenge på bussen i dag. Foto: Antonia Cimini / NRK

– Jeg er ikke mot streiken, men det er synd transporten er blokkert. Det er helt fint at folk demonstrerer, jeg skjønner det, men jeg synes man må la de som vil jobbe få jobbe, sier han.

I Paris er antall avganger på forstadstogene halvert og flere av metrolinjene stengt. Ifølge jernbaneselskapet SNCF er bare ett av ti regionaltog i trafikk. Også på de hurtiggående TGV-togene er det færre avganger.

Luftfartsmyndighetene sier hver femte flyavgang fra Paris-flyplassen Orly blir innstilt på grunn av streiken der.

Stengte skoler

Ifølge Frankrikes største lærerorganisasjon vil rundt 70 prosent av lærerne i grunnskolen la kateteret stå tomt torsdag.

– Hvis vi skal jobbe til 64, 65 eller til og med 67 år, må man spørre seg hva slags tilstand vi vil være i, sier talskvinne Guislaine David til nyhetsbyrået AFP.

Frankrikes statsminister Elisabeth Borne la fram forslaget til en ny pensjonsordning i forrige uke. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Truer med å kutte strøm

I dag kan flere av de ansatte i strøm- og gassbransjen gå av med pensjon før de fyller 60 år. Nå advarer de om at det kan bli kutt i energiforsyningene.

Lederen for energi- og gruveavdelingen i fagforeningen CGT, Sebastien Menesplier, har truet med å kutte strømmen til kontorene til medlemmer av den franske nasjonalforsamlingen.

Organisasjonen truer også med å kutte strømmen til landets milliardærer i forbindelse med protestene.

Protester ved sykehus

– Vi godtar ikke en dag, en måned eller et år mer, har Yann Le Baron som er sekretær i fagforeningen Unsa-Santé uttalt.

Han representerer blant annet pleieassistenter som i dag kan gå av med pensjon når de er 57 år gamle. Ifølge reformforslaget skal det nå heves til 59.

For mange av helsearbeiderne er en streik umulig av hensyn til pasientene, men mange av dem møter på jobb med et symbolsk armbind der det står at de er i streik.

Også politiet aksjonerer

Franske politifolk i aktiv tjeneste kan i dag gå av når de er 57 år gamle. Nå kan også de få pensjonsalderen hevet til 59. Også her sier fagforeningene at det er utelukket og oppfordrer til protester.

Mange andre arbeidere har også meldt at de vil streike. Det gjelder ansatte på posten, i banker og ved teatre og oljeraffinerier.

Demonstrasjon i Toulouse. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Macron gambler

Det står mye prestisje på spill for president Macron i denne saken. Etter de voldsomme protestene høsten 2018, der «de gule vestene» dominerte både gatene og overskriftene, har presidenten en viss erfaring med hva det vil si å få demonstrasjoner rettet mot seg.

Denne gangen tror han ikke på noen total lammelse av landet, ifølge rådgiverne hans. Noe annet ville være «en seier for uansvarligheten.»

Uansett hvordan dagen ender, vil Emmanuel Macron observere det hele på avstand: Han er i Barcelona dagen Frankrike streiker.

Mener pensjonsrettigheten er fundamental

Henri Sterdyniak, økonomiprofessor ved Sciences Politiques i Paris, mener franske innbyggere ser pensjonsrettighetene som en fundamental del av hva det betyr å være fransk.

– I Norge er pensjonsalderen 67. Hvorfor reagerer franskmennene så sterkt når Macron foreslår 64 år?

– I Frankrike er pensjonsalderen endelig, man må vente til man blir 64 hvis denne reformen går gjennom. I mange andre land kan man gå av tidligere, hvis man godtar en redusert pensjon, forklarer han.

Henri Sterdyniak. Foto: Antonia Cimini / NRK

I tillegg mener Sterdyniak at Macrons regnestykke ikke går opp.

Det er bare på sikt pensjonssystemet i landet vil gå med underskudd, og dette underskuddet kunne man dekket på andre måter enn å heve alderen, ifølge professoren.

– Man kan fint opprettholde pensjonssystemet ved en forsiktig økning av innbetalingene for eksempel, sier han til NRK.