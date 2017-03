François Fillon: - Jeg trekker meg ikke

Fillon sa på pressekonferansen at han skal inn til avhør 15. mars og han sier at dette betyr «et politisk drap - ikke bare på meg, men på hele presidentvalget».

Likevel trekker han seg altså ikke fra presidentvalgkampen. Istedet mener han at han er utsatt for løgner og at de juridiske prosessene ikke har blitt fulgt på riktig måte.

– Jeg har ikke blitt behandlet på en rettferdig måte. Jeg gir ikke opp, jeg trekker meg ikke, sa Fillon.

Fillon slo fast at han ikke har gjort noe galt, og at han kan bevise det. Han mener å ha blitt utsatt for løgner.

– Jeg ber dere om holde ut, noe min familie også skal gjøre. Det er bare folket som kan bestemme. Vi skal kjempe med full styrke og bruke den til å vinne og rette opp feil, sa Fillon.

Avlyste viktig besøk

Det var i formiddag spekulasjoner i franske medier om han ville trekke seg, etter at han på kort varsel avlyste et viktig besøk.

Besøket på Salon d'Agriculture i Paris, landets største landbruksmesse, blir sett på som viktig for enhver presidentkandidat som har håp om å vinne et fransk valg.

Fillons stab har ikke oppgitt noen begrunnelse for at han i siste øyeblikk avlyste messebesøket. En ny dato er ventet å bli kunngjort senere, heter det i meldingen fra hans stab.

Korrupsjonsanklager

Fransk økokrim innledet forrige uke etterforskning av den konservative presidentkandidaten. Det skjedde etter anklagenr om at kona fikk lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.

FORSVARER KONA: Korrupsjonsanklagede Francois Fillon og kona Penelope. Foto: Pascal Rossignol / Reuters

I tillegg ble to av barna deres lønnet som juridiske assistenter. For det fikk de flere hundre tusen kroner i lønn, selv om de ikke var ferdige med jusstudiene.

Fillon har tidligere sagt at han vil trekke seg hvis han blir formelt siktet, men senere har han endret oppfatning.

– Jo nærmere vi kommer presidentvalget, desto mer opprørende ville det vært å frata høyresiden og sentrum en kandidat, sa han nylig til Le Figaro, ifølge TT.

Mister velgere

Anklagene kom først i det franske ukemagasinet Le Canard Enchainé. Magasinet har hevdet at Fillons kone i løpet av årene har mottatt 500.000 euro som Fillons assistent.

Fillon var tidligere favoritt til å vinne valget, men har som følge av kritikken falt på meningsmålingene. Han har anklaget venstresiden for å forsøke å sverte ham, og han har også bedt det franske folk om unnskyldning for at han ansatte sin kone. Samtidig har han hevdet at lønnen var fullt fortjent.

Første runde i valget holdes 23. april, mens andre runde holdes 7. mai.

Ifølge meningsmålinger ligger høyrenasjonalisten Marine Le Pen an til å få flest stemmer i første runde. Men de tyder også på at hun vil bli slått i den avgjørende runden, mest sannsynlig av sentrumskandidaten Emmanuel Macron.

