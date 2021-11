Fra dette huset ble Frode Berg-utvekslingen planlagt

– Det handlet om hemmelige møter på aller høyeste nivå. Saken involverte to presidenter og den norske statsministeren Erna Solberg, sier Karsten Klepsvik til NRK.

Han var Norges ambassadør til Litauen i 2019. Sammen med Frode Berg har Klepsvik blitt med NRK tilbake til Litauen for å gjenfortelle det som skjedde de dramatiske novemberdagene for to år siden.

Vi tar en liten ferge fra havnebyen Klaipeda over sundet til det kuriske neset. Det er en skogkledd halvøy med lange sandstrender som i dag er delt på midten mellom Litauen og Russland.

PÅ FERGEN: Frode Berg på fergen fra Klaipeda over til den kuriske halvøyen. Foto: Stig Jaarvik

Det var her Frode Berg ble utvekslet 15. november 2019, i en hendelse helt unik i norsk historie. Dagene og timene som ledet opp til utvekslingen, var fylt av høy spenning og stor usikkerhet.

Norge takket Litauen

16. mars 2020, i residensen til den norske ambassadøren i utkanten av den litauiske hovedstaden Vilnius:

Den norske etterretningssjefen Morten Haga Lunde har invitert representanter fra den litauiske etterretningstjenesten VSD for å takke dem på militært vis. De får medaljer og diplomer for det de var med på fire måneder tidligere.

TAKKET: Daværende etterretningssjef Morten Haga Lunde var i mars 2020 tilbake i Litauen. Han takket for hjelpen Norge fikk i forbindelse med Frode Berg-saken. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Da hadde tjenestene i fellesskap gjennomført en operasjon for å ta imot tre benådede spiondømte fanger fra Russland – blant dem Frode Berg – og samtidig sende to russere dømt for spionasje i Litauen tilbake over grensen.

NRK har forelagt disse opplysningene for den norske etterretningstjenesten.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene sier at de på prinsipielt grunnlag ikke vil avkrefte eller bekrefte opplysninger om operasjoner i utlandet.

Vanskelig sak

For Morten Haga Lunde og hans kollegaer i den norske etterretningstjenesten, var dette et foreløpig punktum på en to år lang og svært vanskelig prosess.

Arrestasjonen av Frode Berg, en tidligere offiser med lang karriere på det norske Grensekommisariatet, skapte betydelig hodebry for etterretningstjenesten.

Det gjorde det ikke bedre at det hele skjedde i hjertet av Moskva, og at bilder av en gråtende Frode Berg i russiske rettssaler snart dukket opp i norske medier.

FENGSLET: Frode Berg da han ble varetektsfengslet på nytt i Moskva 2. februar 2018. Foto: Morten Jentoft

Det var også en sak som sendte sjokkbølger gjennom hele det utenrikspolitiske miljøet i Norge.

Utenriksdepartementet måtte utad håndtere saken som en konsulær sak, og dermed ta støyten for etterretningstjenesten.

Frode Berg måtte overfor det russiske sikkerhetspolitiet FSB innrømme at han hadde tatt på seg oppdrag for den norske etterretningstjenesten.

Samtidig var han fra første stund helt klar på at han ikke ante konsekvensene av at han tok med seg noen penger og minnekort, og puttet dem i postkasser i St. Petersburg og Moskva.

Ifølge Berg følte han seg lurt av folk i E-tjenesten han trodde han kunne stole på.

Storpolitisk bakteppe

Bakteppet var storpolitikk på aller høyeste plan. Det handlet om etterretning mot russiske atomubåter i nord, det som fremdeles gjør Russland til en stormakt i verden.

Frode Berg ble i april 2019 dømt til 14 år i fengsel av en rett i Moskva.

Men allerede før dommen falt var det klart at den eneste måten å få ham fri på, var gjennom en eller annen form for utvekslingsavtale med Russland.

– Jeg ble bedt om å komme hjem til Utenriksdepartementet Oslo i slutten av januar 2019 for å diskutere en sak de ikke ønsket å snakke om på telefonen, forteller tidligere ambassadør Karsten Klepsvik, kjent som mangeårig pressetalsmann i UD.

AMBASSADEN: Karsten Klepsvik foran den norske ambassaden i Vilnius. Foto: Morten Jentoft

– Der fikk jeg fortalt at de jobbet med Frode Berg-saken, og at i den sammenheng så kunne ambassaden i Vilnius bli sterkt involvert.

I dette møtet fikk Klepsvik også for første gang befatning med dem i den norske etterretningstjenesten som jobbet med Frode Berg-saken direkte.

Det skulle bli starten på et svært spesielt år for den erfarne diplomaten.

Smuglet ut fra ambassaden

Den 14. november 2019, ble Karsten Klepsvik smuglet ut bakveien fra den norske ambassaden i Vilnius. Han ble kjørt til det som skulle vise seg å være et operasjonssenter inne i skogen vest for den litauiske hovedstaden.

Sin egen mobiltelefon hadde han fått beskjed om å legge fra seg på ambassaden. Ordren var at her skulle det være kommunikasjonstaushet.

– Det var som tatt ut av en roman, sier Klepsvik i dag.

Han trekker litt på smilebåndet over det enorme apparatet som var satt i gang i forbindelse med utvekslingen av Berg. Han måtte foreta avledningsmanøvre for å forvirre pressen.

– Jeg vil ikke si at dette var en drømmecase for en diplomat, men det var utvilsomt både spennende og meget utfordrende.

PÅ GRENSEN: Frode Berg og Karsten Klepsvik på grensen mellom Litauen og Russland. Du trenger javascript for å se video. PÅ GRENSEN: Frode Berg og Karsten Klepsvik på grensen mellom Litauen og Russland.

Uenighet mellom UD og E-tjenesten

Karsten Klepsvik forteller at det dukket opp enda en utfordring kvelden før utvekslingen skulle skje. Ifølge ham måtte han sette hardt mot hardt overfor de utsendte fra etterretningstjenesten i Norge, som mente at de, og ikke Klepsvik, først skulle ta imot Frode Berg på grensen.

– Mitt mandat var å ta imot Frode Berg. Hvis ikke ville det vært direkte tjenesteforsømmelse fra min side, sier han.

Den tidligere ambassadøren forteller at han ble forundret da han hørte lederen for etterretningsoperasjonen fortelle at det var de som skulle ta imot Berg på grensen. Det var i strid med signalene Klepsvik hadde fått fra Utenriksdepartementet i Oslo, ifølge ham.

– Vi måtte begge ta pause og ringe hjem til våre foresatte. Og fra høyeste hold ble det igjen slått fast at det var jeg, og ingen andre, som skulle ta imot Frode Berg, sier Klepsvik.

Etterretningstjenesten har ikke ønsket å kommentere opplysningene i denne saken.

Mannen med trillekoffert

Vi nærmer oss grensen mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad. På grunn av koronapandemien er selve grenseovergangen like sør for den lille byen Nida nå stengt.

Vi beveger oss likevel fram til grensepunktet. Hverken Frode Berg eller Karsten Klepsvik har vært her etter det som skjedde klokken 12 den 15. november 2019.

Vi ser inn mot grenseovergangen, som denne dagen ligger øde og forlatt. Nå kommer minnene tilbake.

– Jeg husker godt at den russiske FSB-offiseren Nikolaj Filiptsjenko kom gående smilende mot meg, mens jeg altså gikk motsatt vei forbi grensestolpene, forteller Berg.

Filiptsjenko var den ene av de to russerne som ble utvekslet, mens altså to litauere og Frode Berg gikk den andre veien.

– Jeg husker også godt at Berg kom gående med sin trillekoffert, som en som kom fra en pakketur til Syden. Det var et veldig emosjonelt øyeblikk, sier Klepsvik

SPIONUTVEKSLING: Frode Berg venter på klarsignal til å krysse grensen inn i Litauen 15. november 2019. Foto: Den litauiske sikkerhetstjenesten

All trafikk ble stoppet

Før operasjonen kunne finne sted ble all trafikk stoppet. Veier i området var under streng kontroll for at ingen skulle forstyrre selve utvekslingen.

Karsten Klepsvik hadde planlagt hva han skulle si til Frode Berg, og budskapet var klarert på øverste hold:

– Velkommen hjem, Frode Berg, du er nå en fri mann. Min jobb er at du skal komme deg på flyet og hjem til Norge.

Dette skal ha skapt irritasjon i etterretningstjenesten, ifølge Klepsvik. De hadde håpet at de skulle få ta hånd om Berg, og få roet ham ned og mildnet det sinnet som de visste han satt inne med etter den mislykkede operasjonen i Russland.

– Jeg husker også at de på et eller annet tidspunkt sa at de kunne tenke seg å sende meg over til USA, sier Berg i dag. Han legger til at han ga klar beskjed om at det ikke var aktuelt.

TILBAKE: Frode Berg og Karsten Klepsvik tilbake der de møttes 15. november 2019, på grenseovergangen Nida. Foto: Stig Jaarvik

Polarbrød og cola

Frode Berg var den gang totalt uvitende om det som var satt i gang for det han selv kaller «en apekatt fra Kirkenes».

I ettertid er han likevel stolt og rørt over alt som ble gjort fra norske myndigheters side i forbindelse med utvekslingen.

Han hadde i møter med ambassaden i Moskva gitt klar beskjed om at han ikke ville se etterretningstjenesten etter at han hadde krysset grensen og var en fri mann.

Han sier at han i sin ensomhet på fengselscellen hadde opparbeidet et voldsomt hat mot dem som – ifølge ham selv – hadde lurt ham til å gjennomføre det som i virkeligheten var et skarpt etterretningsoppdrag inne i Russland.

– Jeg la etter hvert merke til at det var noen andre personer til stede etter at jeg hadde hilst på Karsten Klepsvik. Men jeg merket meg også det Klepsvik sa til meg om at jeg var en fri mann, sier Berg.

«De andre» som var til stede ved grenseovergangen den novemberdagen i 2019, var en kvinne og en mann fra den norske etterretningstjenesten. I starten sa de ikke så mye. Men på veien tilbake mot Vilnius klarte de å smelte isen ved å servere polarbrød og cola, noe de visste Frode Berg var veldig glad i.

STENGT GRENSEOVERGANG: I dag er grensen mellom Litauen og Kaliningrad i Russland i praksis stengt, på grunn av koronasituasjonen. Foto: Morten Jentoft

E-tjenesten sendte egen mann

Karsten Klepsviks hovedoppgave var å håndtere Frode Berg-saken overfor litauiske myndigheter. Han jobbet først og fremst opp mot president Gitanas Nauseda.

– Det var en ganske stram tone, sier Klepsvik om samtalene med Nauseda og den øverste politiske ledelsen i Litauen.

Forholdet til Russland er svært komplisert, og det var mye som kunne gå feil når Litauen skulle utveksle fengslede spioner. En av dem var en mann som var tatt for å forsøke å avlytte presidentkontorene i Vilnius, FSB-offiseren Nikolaj Filiptsjenko.

Etter møtet i utenriksdepartementet i januar 2019, sendte etterretningstjenesten en egen mann til Vilnius som ble akkreditert til ambassaden.

– Dette var meget nyttig og vi hadde et veldig godt samarbeid, sier Klepsvik i dag.

– Det gjorde at vi kunne linke de forskjellige etater både i Norge og Litauen som jobbet med dette.

Søvnløs natt for presidenten

Men usikkerheten rundt utvekslingen lå tung over dem som jobbet med den helt frem til dramaet var over.

– Dette var en så sensitiv sak at her kunne noen fått kalde føtter når som helst. Vi var ikke sikker før benådningspapirene var undertegnet, sier Klepsvik.

Avtalen var at presidentene Vladimir Putin og Gitanas Nauseda på vegne av Russland og Litauen skulle undertegne benådningene av de spiondømte kl. 24 natt til 15. november. Deretter skulle det offentliggjøres kl. 06.30 neste morgen.

– President Nauseda fortalte meg senere at han ikke sov natten før selve utvekslingen skulle skje, sier Klepsvik.

Men utvekslingen gikk helt etter planen. Etter et kort stopp litt nord for grensen, med legesjekk og tilbud om nye klær, dro Frode Berg og Karsten Klepsvik i et følge på tre biler tilbake til det som var hovedbasen for operasjonen.

«Det prøyssiske slottet»

Det prøyssiske slottet, eller Prusiskiu Dvares, ligger noen titalls kilometer vest for Vilnius, i utkanten av landsbyen Semeliskes.

Det var her utvekslingsoperasjonen ble planlagt og monitorert ned i minste detalj.

LEIES UT: «Det prøyssiske slottet». Huset ble ferdig for rundt seks år siden, og leies ofte ut til større grupper. Foto: Stig Jaarvik

For både Frode Berg og Karsten Klepsvik er det første gang de er tilbake her, siden de begivenhetsrike dagene for to år siden.

Vi er heldige denne fine høstdagen. Vertinne Ieva Sakalauskaite, som driver stedet som et turistsenter sammen med sin mann, inviterer oss inn på kaffe.

– Jeg husker godt at jeg fikk sjokk da jeg på TV fikk se bilder av Frode Berg inne i vårt hus, sier hun og ler.

Hun viser til bildene som Bergs advokat Brynjulf Risnes la ut på sosiale medier, for å vise at Frode Berg nå var trygt ute fra Russland.

MED ADVOKATEN: Advokat Brynjulf Risnes la ut dette bildet på nett etter at Frode Berg var kommet fram til «Det prøyssiske slottet». Foto: Brynjulf Risnes

– Vi trodde at det var et eller annet datafirma som skulle teste ut noe hemmelig her, forklarer Sakalauskaite.

De ba om å få koble ut wifi-anlegget og alle overvåkingskameraer, forteller hun.

Selv dro hun og mannen sammen med deres sønn bort, mens «IT-folkene» ba om å få utvidet leietiden fra én til to uker.

FERIEHUS: Et stort feriehus ble leiet i to uker i forbindelse med utvekslingen av Frode Berg. Du trenger javascript for å se video. FERIEHUS: Et stort feriehus ble leiet i to uker i forbindelse med utvekslingen av Frode Berg.

– Der oppe i skogen hadde de det som jeg tror var en sambandssentral for operasjonen, sier Karsten Klepsvik og peker.

Frode Berg forteller at da han gikk småturer rundt i terrenget for å myke opp kroppen etter fengselsoppholdet i Moskva, fulgte en norsk etterretningsagent etter mens en annen gikk foran.

UVITENDE: Ieva Sakalauskaite visste ikke at gjestehuset hun eier ble brukt som base da Frode Berg skulle utveksles. Foto: Morten Jentoft

– En stor ære

Berg erkjenner at det første døgnet som en fri mann var ganske kaotisk. Det er ikke alt han husker etter det første håndtrykket med Klepsvik på grenseovergangen på det kuriske neset.

– Jeg husket at vi under bilturen mot Vilnius snakket mest om dagligdagse ting, blant annet om våre familier, sier Klepsvik.

Han bet seg også merke i at Frode Berg hadde dårlig samvittighet fordi han ikke hadde kommet i gang med oppussingen av kjøkkenet hjemme i Kirkenes.

– Nå er det i alle fall bestilt, sier Berg med et smil.

Han fikk 4,3 millioner kroner i erstatning fra regjeringsadvokaten etter at han kom tilbake til Norge.

MYE Å SNAKKE OM: Frode Berg og Karsten Klepsvik har mye å snakke om etter det som skjedde i november 2019. Foto: Stig Jaarvik

– Jeg kjenner ikke til saker i nyere norsk historie som kan sammenlignes med denne, sier Karsten Klepsvik.

To presidenter og en statsminister var involvert. De hemmelige tjenestene i Norge, Litauen og Russland jobbet alle med Frode Berg-saken, på ulike måter.

– For meg var det en stor ære å få være med på en slik sak. Dette er noe jeg kommer til å bære med meg resten av livet, sier Klepsvik.