Fotballstjerne valgt til president i Liberia – lover forandring

George Weah har sikret seg 61,5 prosent av stemmene da nesten alle stemmene var talt opp. Han lover forandring i en melding på Twitter

Han tar over etter Afrikas første kvinnelige president, Ellen Johnson Sirleaf, nobelprisvinner i 2011. Dette er den første demokratiske maktovertakelsen i landet på over 70 år, og både FN og EU hyller landet for dette.

AVTROPPENDE: Ellen Johnsen Sirleaf blir den første presidenten som går av frivillig på 70 år i Liberia. Foto: THIERRY GOUEGNON / Reuters

Liberia gjennomgikk en ekstremt brutal borgerkrig på 1990-tallet. Over 200 000 mennesker ble drept og krigen var preget av de mange barnesoldatene. Skyggen fra denne krigen og krigsherren Charles Taylor henger fortsatt over landet.

BARNESOLDATER: De mange mindreårige soldatene preget landet under borgerkrigen som startet i 1989. Foto: GEORGES GOBET / AFP

Fotballhelten

Samtidig som krigen raste i Liberia, var George Weah en av de aller største fotballstjernene i Europa. Han fikk Gullballen i 1995 og vant den franske serien med Paris St. Germain og deretter to ganger med Milan AC i Italia.

GLORY DAYS: Weah vant Gullballen i 1995 da han spilte for Paris St. Germain. Bildet er fra semifinalen i Champions League mot Milan AC. Foto: Lionel Cironneau / Ap

En av dem som var første ute med å gratulere Weah, var en annen afrikansk fotballstjerne, Didier Drogba.

LES MER: Weah lærte å spille fotball med en tøybylt som ball

Unge velgere

Mange unge i Liberia identifiserer seg med fotballhelten som kommer fra fattige kår.

Det er spesielt unge velgere som stemte på Weah. Hans motkandidat Joseph Boakai er 73 år og ble sett på som en forlengelse av det sittende styret. Han var heller ikke særlig inspirerende og ble av sine kritikere kalt "Sleepy Joe" på grunn av sine lange taler.

FEIRING: Hans appell blant unge velgere har vært nøkkelen til hans suksess. Foto: THIERRY GOUEGNON / Reuters

Tvilsomme allianser

Men det er nå den virkelige testen kommer for Weah. Han har blitt tapt to ganger tidligere i presidentvalg. Siden har han tatt utdannelse i USA og vært senator. Det stilles likevel også spørsmål ved alliansen han har inngått med en krigsherre fra borgerkrigen og at han har valgt kona til Charles Taylor som visepresident.