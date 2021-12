Natt til søndag forrige uke ble kjæresten og treneren til den franske judo-stjerna Pinot, Alain Schmitt (38), arrestert og avhørt utenfor Paris.

Pinot, gullmedaljevinner ved OL i Tokyo, hadde skader i ansiktet og brudd i nesen da hun anmeldte forholdene.

Hun sa at Schmitt hadde angrepet henne i leiligheten hennes utenfor Paris. Der skal han angivelig ha slått henne, dyttet hodet hennes i bakken gjentatte ganger og forsøkt å kvele henne, skriver The Guardian.

– Jeg trodde jeg var død. Jeg klarte å rømme for å søke tilflukt hos naboene mine som umiddelbart ringte politiet, skrev Pinot i et innlegg på Instagram.

Den franske judo-treneren Alain Schmitt (t.v.) ble frikjent i retten etter at han ble arrestert for å ha utøvd vold mot Margaux Pinot. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Kamp mellom kjærester

Da Schmitt ble arrestert avviste han alle anklager. Ifølge han var det en kamp mellom to kjærester, som ble startet av Pinot selv.

Allerede på tirsdag ble det avholdt et rettsmøte der statsadvokaten ba om ett års betinget dom for grov vold. Dommeren fastslo at det ikke var nok bevis for skyld for at påtalemyndighetene kunne fortsette.

Schmitt ble frikjent.

– En domstol er ikke der for å fortelle om hvem som snakker sant og hvem som lyver, sa dommeren.

Statsadvokaten har anket saken.

Margaux Pinot under OL i Tokyo 2021. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

– Det var judo som reddet meg

I likhet med Pinot valgte Schmitt å fortelle sin side av historien under en egen pressekonferanse i Paris onsdag.

Han stilte også med et blåmerke under øyet.

Til pressen sa han at han hadde blitt stilt for retten av sosiale medier, der kritikken har stormet mot judo-treneren de siste dagene.

På sosiale medier har franske idrettsstjerner, judo-kollegaer og politikere uttrykt sinne og frustrasjon over frifinnelsen av Schmitt.

– For meg er hun åpenbart offeret i det som har skjedd, sa Frankrikes sportsminister, Roxana Mărăcineanu, ifølge The Guardian.

Det franske judoforbundet var også sjokkerte over rettens avgjørelse, skriver BBC.

Margaux Pinot har mottatt støtte fra politikere og idrettskollegaer på sosiale medier. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Pinot postet sin historie på flere plattformer på sosiale medier. På Instagram publiserte hun et innlegg som har blitt likt av nærmere en halv million mennesker. Der skriver hun blant annet dette om frifinnelsen;

«(...) Hva er deres injurierende forsvar verdt mot mine sår, og det rennende blodet på gulvet i leiligheten min? Hva manglet? At det endte med døden, kanskje? Det var nok judo som reddet meg. Mine tanker går også til de som ikke kan si det samme.»

– Aldri slått en kvinne

Hendelsesforløpet ble fremstilt nokså annerledes da Schmitt under en egen pressekonferanse forklarte sin opplevelse av hendelsen som fant sted natt til søndag.

Med et blåmerke under øyet forklarte han at Pinot løy. Ifølge han hadde de kranglet, etterfulgt av at hun slo og dyttet han. Judo-treneren forklarer at han forsøkte å komme seg unna, før de slo inn i en radiator, skriver The Guardian.

– Jeg har aldri slått en kvinne i mitt liv, sa han.

Både judo-trener Alain Schmitt og kjæresten Margaux Pinot møtte opp på pressekonferanse med blått øye. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Under pressekonferansen sa Schmitts advokat at Pinot hadde atferdsproblemer.

Dette avviste Pinot på egen pressekonferanse, og hun anklaget Schmitt for å portrettere henne som en hysterisk kvinne, skriver BBC.

Økning i vold mot kvinner

Det anslås at det årlig er mer enn 200.000 kvinner i Frankrike som blir utsatt for vold eller seksuell mishandling av sine partnere eller ekspartnere.

I 2020 rapporterte politiet at antall tilfeller økte med 10 prosent sammenliknet med året før. Det viser en årlig undersøkelse gjennomført av det franske statistikkbyrået INSEE.

Funnene i undersøkelsen viser at bare 10 prosent av overgrepsofre i Frankrike melder fra.

Det franske politiet har fått kritikk for håndteringen av overgrepssaker, og det har vært demonstrasjoner over hele landet. Nå har regjeringen innført nye prosedyrer. Foto: Laurent Cipriani / AP

Den franske regjeringen har vært under press de siste årene for å forbedre beskyttelsen av kvinner som blir utsatt for vold. Blant annet har det vært store demonstrasjoner i flere byer over hele Frankrike, og franske kvinner har i det siste tatt mer og mer til orde mot seksuell trakassering og mishandling, skriver NTB.

I deler av landet er det innført en ordning der kvinner kan melde fra til politiet på andre steder enn politistasjonen. Dette løses ved at politiet møter dem der de føler seg trygge og komfortable.

Årsaken er at flere frykter at de ikke blir tatt godt imot på en politistasjon.