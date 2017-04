Første protesten i verdensrommet – og den var mot Trump

Over 27 kilometer over kloden, under en værballong, henger protesten, med et videokamera til å dokumentere den lange sveveturen opp. Skiltet med protesten er en utskrift av en twittermelding som har tagget Trumps personlige twitterkonto:

«LOOK AT THAT, YOU SON OF A BITCH» (Se på det, din drittsekk)

Det er Autonomous Space Agency Network, (ASAN) som holder til i Phoenix i USA, som har sendt opp protesten. Og referansen er de berømte ordene fra astronaut på Apollo 14, Edgar Mitchell, da han som sjette person noensinne gikk på månen:

Man utvikler en umiddelbar global samvittighet, et fokus på mennesket, en intens utilfredshet med verdens tilstand, og trang til å gjøre noe med den. Fra der ute på månen ser internasjonal politikk så smålig ut. Man vil bare gripe tak i nakken på en politiker og hale ham noen hundre tusen kilometer ut og si «Se på det, din drittsekk!» Edgar Mitchell, astronaut

Sitatet blir ofte betegnet som oversiktseffekten, en perspektivendring som astronauter ofte rapporterer om når de får se kloden slik utenfra.

Nettverket som sendte ut ballongprotesten har lagt ut en to og en halv time lang video av ballongens stigning på Youtube.

– Etter hva vi kjenner til er dette den første politiske protesten i verdensrommet, sier et medlem i ASAN til Washington Post.

– Vi ville sende en protest til president Trump mot hans foreslåtte kutt i NASA sitt Earth Science program, som er helt avgjørende for å forstå klimaendringene slik gjøre informerte og forskningsbaserte politiske beslutninger.

Ikke i verdensrommet likevel

27 kilometer fra jorda til tross, dette var ikke den første politiske handlingen som er utført i verdensrommet. Astronauter kan for eksempel stemmer i politiske valg fra ombord på Den internasjonale romstasjonen ISS, skriver Washington Post.

Og om dette var den første politiske protesten i verdensrommet, så er også det diskutabelt.

Det er ingen klar grense mellom jordas atmosfære og verdensrommet. Ballongen steg mer eller mindre en firedel av veien til det som populært blir kalt starten på verdensrommet, nemlig Karmanlinjen, 100 kilometer over jorda.

I verdensrommet eller ikke, værballongen som ASAN sendte opp markerer det første av flere planlagte prosjekter.

– Vi mener at vi ikke kan si at vi har entret romalderen før verdensrommet er demilitarisert, demokratisert og tilgjengelig for alle astronauter. Vi er her for å vise verden at verdensrommet ikke bare tilhører generaler, autokrater og milliardærer, sier et av ASANs medlemmer til The Post.