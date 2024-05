Tirsdag avduket kong Charles portrettet på Buckingham Palace i London. Også kunstneren var til stede.

Ifølge The Telegraph ble prosjektet påbegynt i 2021. Opprinnelig var det planlagt ferdig til å feire Charles' 50-årsjubileum som medlem av den filantropiske foreningen The Drapers’ Company i 2022.

Et utdrag av det avlange portrettet av kong Charles malt av Jonathan Yeo. Her kan man også se sommerfuglen til venstre på bildet. Foto: Reuters

Men så ble maleriet oppdatert for å fange Charles som konge etter kroningen i mai 2023.

– Da jeg startet dette prosjektet, var Hans majestet kongen fremdeles Hans Kongelige Høyhet prinsen av Wales, sier kunstner Jonathan Yeo i en uttalelse.

– I likhet med sommerfuglen jeg har malt over skulderen hans, har dette portrettet utviklet seg samtidig med at motivets rolle i offentligheten har utviklet seg, sier kunstner Jonathan Yeo i en uttalelse, fortsetter han.

Kongen avduket selv

Kong Charles satt modell de siste fire gangene i november 2023, og nå er maleriet blitt det første offisielle portrettet av ham som konge.

Avdukingen fant sted i den blå salongen på Buckingham Palace, med kunstneren, kongen og kongens familie til stede.

Ifølge Yeo var det kongens forslag å inkludere sommerfuglen i portrettet. Idéen skal ha blitt nevnt i en samtale om hvordan det hadde vært fint å ha med et element som kunne antyde kongens lidenskap for natur og miljø.

Yeo sier også at sommerfuglen fungerer som en motvekt til det militære sverdet på bildet, og at den resonnerer med kongen «metamorfose» i sin kongelige rolle.

Kongen som puppe

Ifølge The Telegraph spøkte kongen etter Yeos tale, og sa:

– Det er godt å vite at jeg var en puppe da du møtte meg første gang!

Det første offisielle portrettet av kong Charles i den blå salongen på Buckingham Palace. Foto: Aaron Chown / AFP

Da kunstneren ble spurt om han var nervøs for avdukingen, svarte han:

– Nei, ikke vanligvis. Men vanligvis blir ikke modellen konge halvveis i prosessen.

Portrettet skal stilles ut en måned ved Philip Mould Gallery i London. Etter det skal det henge i Draper's Hall.

Avdukingen var et lyspunkt på kongens program etter at han i februar offentliggjorde at han har kreft og deretter startet behandling.

Den triste nyheten kom etter at han i januar var innlagt på sykehus for en prostataoperasjon.

I slutten av april var kong Charles tilbake på jobb.