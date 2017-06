Første besøk fra Kinas president i Hongkong

Det er første gang den kinesiske presidenten Xi Jinping er i Hongkong siden han ble valg til president i 2013. Det er planlagt store offisielle feiringer for 20 års dagen siden Kina overtok Hongkong fra Storbritannia. Samtidig er det varslet store protester fra pro-demokrati bevegelsene og fra Kinas støttespillere i Beijing.

Demokratiforkjempere i arresten

Flere kjente aktivister ble arrestert i forkant av Xi Jinpings ankomst. Ifølge BBC inkluderer dette studentlederen Joshua Wong og Nathan Law. De hadde arrangert en protest ved den ikoniske skulpturen som symboliserer overleveringen. Den gylne skulpturen av bauhinia blomster var en gave fra Kina.

UTENFOR POLITISTASJONEN: NRKs Asia-korrespondent Peter Svaar står utenfor politistasjonen i North Point i Hongkong. Her har det vært store demonstrasjoner hele dagen i forbindelse med at 26 ledere for demokratibevegelsen sitter i varetekt her. Foto: Peter Svaar / NRK

26 ledere av demokratibevegelsen sitter nå arrestert her ved North Point politistasjon. Politiet sier de holder på med avhør. Det demokratibevegelsen frykter er at de arresterte blir sittende i 48 timer som er maksimumsgrensen. Og at politiet da kan holde demonstrantene borte fra gatene mens Kinas president er på besøk i Hongkong.

Aktivistene krevde blant annet at den kreftsyke nobelprisvinneren Liu Xiaobo må løslates umiddelbart. De hang svarte bannere over monumentet som skal markere Hongkong og Kinas gjenforening.

Demokratiforkjemperne forteller til Hongkong Free Press at flere av dem ble konstant ring opp fra ukjent nummer under protesten. Så intense var disse plagsomme telefonene at de knapt kunne bruke mobilene sine for å mobilisere støtte.

Splittet folk

Det er det første besøket på mange år av en kinesisk president. Dette er et besøk i en veldig splittet by. Det er stor motstand særlig blant unge mennesker. De frykter at Kina strammer grepet på Hongkong, og at de politiske og demokratiske rettighetene man har hatt her nå er i ferd med å forsvinne.

Storbritannia overgav Hongkong tilbake til Kina 1. juli 1997, og avsluttet over 150 år med kolonistyret. Byen fikk lov til å forbli selvstyret fra fastlandet og opprettholde separate lover, regjering og frihet under et rammeverk som kalles «Et land, to systemer».

Sentrum av Hongkong stenges for folk flest mens den kinesiske presidenten er på besøk. Foto: JAYNE RUSSELL / AFP

Stenger sentrum

Under presidentes besøk er over en tredjedel av politistyrken i Hongkong plassert rundt i byen ifølge The Guardian. De 11 000 politifolkene sørger også for at deler av sentrum er stengt av for folk flest.

Politiet har også vedtatt et forbud mot en planlagt markering for å sørge over nedbyggingen av demokratiske rettigheter i byen. Ifølge The Guardian har også journalister blitt advart om at de vil bli fjernet hvis ikke «oppførslene er relatert til rapporteringsplikten».

I en pressemelding fra politiet står det at politiet vil se på den generelle situasjonen, selv om journalisten bare stiller spørsmål vil politiet vurdere om journalistene oppfører seg slik politiet mener de skal.

Presidentenes besøk i Hongkong varer i tre dager.