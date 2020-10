Forskerrapport om korona ble signert «Dr Johnny Bananas»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den såkalte Great Barrington-erklæringen har fått stor oppmerksomhet i Storbritannia denne uken.

I erklæringen, som er utarbeidet av forskere ved britiske universiteter, ber man om en lettelse av koronatiltakene.

Forskerne ønsker at myndighetene lar unge og sunne mennesker vende tilbake til sitt normale liv, mens de mest sårbare skal beskyttes mot viruset.

På den måten ønsker man å la viruset spre seg i lavrisikogrupper i håp om å oppnå flokkimmunitet mot koronaviruset, og også dempe omfanget av pandemien.

Ifølge forskerne er erklæringen signert av 15.000 forskere og leger over hele verden.

Mongolsk strupesang

Men en gjennomgang foretatt av Sky News, viser derimot at flere av ekspertene ikke eksisterer. Det gjelder blant annet de som har skrevet under som «Dr Johnny Bananas» og «Cominic Dummings» (Dominic Cummings er sjefrådgiver for statsminister Boris Johnson).

Andre som har skrevet under, har brukt det første verset i den gamle hitlåten Macarena som navn.

INSPIRASJON: Rafael Ruiz og Antonio Romero Monge hadde en kjempehit med Macarena som duoen Los Del Rio. Foto: Lionel Cironneau / AP

Sky News oppdaget også 18 homøopater i listen over ekspertnavn og mer enn 100 terapeuter hvis ekspertise var massasje, hypnoterapi og mongolsk strupesang.

Akademikere fra universitetene i Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Nottingham, Edinburgh, Exeter, Sussex og York er blant eksperter som faktisk har signert erklæringen.

Men hvem som helst kunne legge navnet sitt til på listen via et nettsted, hvis de oppga e-postadresse, hjemby, postnummer og navn.

Det er ikke klart hvor mange av navnene i ekspertlisten som faktisk er falske.

– Prinsipper som er farlige

Men konklusjonen i oppropet har uansett fått kritikk.

Legen Michael Head, seniorforsker i global helse ved universitetet i Southampton, sier at erklæringen var «en veldig dårlig idé».

Han tviler på at sårbare mennesker ville være i stand til å unngå viruset hvis det blir utbredt.

– Barrington-erklæringen er basert på prinsipper som er farlige for nasjonal og global folkehelse, sier han, ifølge The Guardian.

Professor Jeremy Rossman ved universitet i Kent, påpeker også at forskning antyder at effekten av antistoffer kan forsvinne etter kort tid.

Studier fra Kina viser at mengden antistoffer mot koronaviruset synker raskt blant pasienter som har overlevd covid-19-sykdom.

Men det har vært mye uenighet rundt flokkimmunitet. I Sverige har statsepidemiolog Anders Tegnell blant annet uttalt at han trodde på flokkimmunitet i Stockholm.