Forskere: India kan bli ubeboelig i framtida

Det skriver CNN.

I juni ble det målt 48 grader i Delhi.

Det er den så langt høyeste temperaturen målt i området i juni måned.

Churu i Rajasthan, vest for hovedstaden, slo nesten Indias tidligere varmerekord med temperaturer på 50,6 grader.

Stengte alle skoler

Hetebølger i India oppstår vanligvis mellom mars og juli, og opphører når monsunen starter. I løpet av de siste årene har hetebølgene kommet oftere, vært mer intense og vart lenger enn normalt.

Bihar, som regnes som Indias fattigste område, ble nødt til å stenge alle skoler, universiteter og undervisningssenter etter at alvorlig varme tok livet av over 100 personer. I tillegg ble innbyggerne oppfordret til å holde seg innendørs på de varmeste delene av dagen.

Dette ble umulig for mange som tilbringer arbeidsdagen utendørs.

HØYE TEMPERATURER: En indisk mann skjermer hodet for varmen i New Delhi. Foto: Sajjad Hussain / AFP

Vil bli verre

Ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er India blant de landene som forventes å bli mest påvirket av klimaendringene. Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) sier at deler av India vil bli så varme i framtida at det vil bli vanskelig for mennesker å overleve der.

– Selv om man klarer å begrense klimaendringene ser det ut til at hetebølger vil bli verre i framtida, og de vil bli mye verre om man ikke reduserer noe, sier Elfaith Eltahir, professor i hydrologi og klima ved MIT til CNN.

I fjor døde over 5000 mennesker i India etter 484 offisielle hetebølger i landet. I 2010 ble det derimot kun registrert 21 hetebølger.

Sannsynligvis kommer det kun til å bli verre, sier forskerne.

– Framtidige hetebølger vil sannsynligvis oppstå i hele India, sier AK Sahai og Sushmita Joseph ved Indian Institute of Tropical Meteorology i Pune i en e-post til CNN.

Himalaya smelter

Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt forteller at det er flere årsaker til at India rammes av høye temperaturer. En av dem er at isbreene i Himalaya-fjellene nå smelter dobbelt så raskt som tidligere.

Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt Foto: Sofie Dege Dimmen

– Det at isen nå smelter påvirker vannivået i elvene, noe som gjør at det blir voldsomme variasjoner mellom tørt og vått. Vi vet at elvene i India er en nødvendig del av livsgrunnlaget i landet, sier Benestad.

Han forklarer at temperaturen også reguleres av fuktighet i bakken. Når jorda blir tørr stiger også temperaturen.

– Vi vet også at det brukes en del grunnvann i India, noe som påvirker hvor tørt det blir i jorda. Man står i fare for å bruke opp mer grunnvann enn det som tilføres i bakken. Men selvfølgelig må folk ha vann når det er hetebølge, så det er et vanskelig skip å snu, påpeker Benestad.

BESKYTTELSE: Mange bruker hodeplagg for å beskytte seg mot varmen, som har blitt målt til opp mot 50 grader. Foto: Money Sharma / AFP

Umulig å bo og leve

Forskerne ved MIT så på to ulike scenarioer fra IPCC for å besvare spørsmålet om Sør-Asia kommer til å være beboelig i framtida. Det første er at den globale temperaturen vil øke med 4,5 grader innen enden av århundret. Det andre er et mer optimistisk scenario, hvor temperaturen vil øke med 2,25 grader.

Begge scenarioer overstiger Parisavtalen, som har forpliktet seg til å holde den globale temperaturøkningen til 2 grader innen 2100.

Den gode nyheten er at ingen deler av Sør-Asia vil bli umulige å bo i innen 2100.

Om det derimot blir varmere er historien en annen.

Hvis dagens utslipp og temperaturøkninger fortsetter vil grensen for hvor det er mulig å leve bli oversteget i nordøstlige deler av India og i Bangladesh, sier forskerne.

Det vil bli nært umulig å bo og leve i store deler av Sør-Asia, inkludert Indias nordøstlige og østlige kyst, nordre deler av Sri Lanka og Indusdalen i Pakistan.

VARMT: Temperaturer opp mot 50 grader har skapt et stort marked for vifter og luftkjølere i India Foto: Money Sharma / AFP

Sårbare områder

Overlevelse i disse områdene baseres på det som kalles våttemperatur, som er den temperaturen lufta får, hvis vi avkjøler den ned til metningspunktet, ved å fordampe inn vann og dermed tilføre mer vanndamp.

Når våttemperaturen når 35°C blir det umulig for mennesker å kjøle ned kroppen med svette.

Noen få timer i denne våttemperaturen leder til dødsfall, uansett hvor god form du er i.

Eun Soon, professor ved universitetet i Hongkong og en av forskerne i studien fra MIT, sier at de distriktene i India hvor det kan bli vanskelig å overleve allerede overlapper med sårbare områder

Dette er distrikter med spredt populasjon og dårlig økonomi, som stort sett livnærer seg av jordbruk og fiskeri. Deriblant finner man byene Patna og Lucknow, som til sammen har mer enn 4 millioner innbyggere.

– Hvis vi fortsetter å produsere klimagasser i dette tempoet vil en av de tettest befolkede regionene i verden stå i fare for dødelige hetebølger, og se den øvre grensen for hvor høy varme et menneske tåler sier Eun Soon.