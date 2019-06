– Varsler en tøffere framtid

Rekordvarmen som rammer den sørvestlige delen av Europa skal nå toppen i løpet av fredag, men allerede torsdag har heten ført til problemer.

I den nordøstlige regionen Catalonia i Spania herjer en stor skogbrann, som har økt i styrke på grunn av vind i området. Ifølge Reuters er dette blant områdets verste skogbranner de 20 siste årene.

Så langt er 30 evakuert fra hytter i området, og brannmannskaper frykter at brannen vil spre seg.

I Spania ventes det ekstreme temperaturer i 33 av landets 50 provinser, og ifølge nyhetsbyrået Reuters nærmer temperaturene seg 44 grader flere steder nord i Spania og sør i Frankrike.

Roma, som flere andre byer i Italia, har sendt ut farevarsel om høye temperaturer, ifølge BBC.

– Varsel om tøffere framtid

Varm luft fra Nord-Afrika skal være årsaken til at flere land setter rekorder for juni måned, som Frankrike, Spania og Hellas. I alle tre landene ventes temperaturer på over 40 grader.

– Sett i en klimasammenheng synes jeg hetebølger som dette bør gi et varsel om at vi står framfor en tøffere framtid, sier Hans Olav Hygen.

Han er klimaforsker ved Meteorologisk institutt, og sier denne hetebølgen er uvanlig.

– Det vi ser, er at dette er tidlig. Det pleier å komme noe lignende hver sommer, men det pleier å være varmest i månedsskiftet juli/august. At det nå skjer i slutten av juni er i seg selv uvanlig.

BADER: Barn kjøler seg ned i en fontene i Nice i Frankrike. Foto: Valery Hache / AFP

Dersom du skal på ferie til Europa, er det flere ting du bør huske på for å håndtere varmen, blant annet må du spise nok salt og kle deg riktig.

Kan ikke sove hjemme

– Det er litt ille.

Aline Morestin, som NRK møter i Paris sier leiligheten hennes er altfor varm nå som det er 31 grader i byen.

– Det er for varmt til å sove hjemme. så jeg flytter litt rundt og sover hos venner, forteller hun mens hun tar lunsjen i parken sammen med noen venner som også bor i den franske hovedstaden.

FOR VARMT: Aline Morestin forteller NRK at hun ikke kan sove hjemme i leiligheten ettersom det er så varmt. Foto: Philip Alan Lote / NRK

Morestin sier det er første gang hun opplever slike temperaturer så tidlig på sommeren.

Risiko for mer varme

Klimaforsker Hygen sier det gjenstår å se hvor ekstremt været blir.

– Det er for tidlig å si, men vi får håpe det ikke blir så ekstremt som i 2003, som er den største hetebølgen i Europa i nyere tid. Den startet også tidlig, men den vedvarte, forklarer Hygen.

Da regner man med at flere titalls tusen mennesker omkom. Ifølge Hygen er ikke sesongvarslingen i Europa presis nok til å se om det kommer til å skje i år også.

– Er det lov å håpe at når det nå er varmt tidlig, så er det verste unnagjort?

– Naturen er vill og uforklarlig, den har alltid noe på lur. Med en så tidlig hetebølge som denne er det fortsatt stor risiko for at det kommer mer varme i løpet av sommeren, sier han.

Her hjemme får vi ifølge Meteorologisk institutt et lite blaff av hetebølgen. Rundt Oslofjorden ventes det opp mot 30 grader lørdag kveld.

Bekymret for dyrene

I Frankrike er det allerede meldt om flere nødtelefoner på grunn av det varme været, og byer som Paris og Lyon har innført begrensninger på trafikken for å hindre luftforurensning. Rundt 300 skoler er også stengt på grunn av det varme været.

I tillegg er det lagt begrensninger på bruk av vann, både for selskaper og privatpersoner.

Landbruksminister i Frankrike, Didier Guillaume, innførte i dag et forbud mot dyretransport de neste dagene, melder TV-kanalen BFM.

– Dyrenes velferd er viktig, et forbud var nødvendig. Vi får se om temperaturene synker noe neste uke, sa han på kanalens morgensending.

Flere steder forsøker også dyrehagene å hindre at dyrene blir for opphetet ved å gi dem is.

Ringer og klager på varmen

Tv-kanalen BFM melder også at de ti telefonsentralene som mottar spørsmål om varmebølgen har svart på 2800 henvendelser siden mandag. De fleste som ringer er eldre, gravide eller småbarnsmødre.

Et pussig fenomen er at det også er mange som ringer for å klage over at det er varmt. Da er det ikke alltid så lett å vite hva man skal svare.

– Jeg prøver å holde meg rolig og spør om de har forsøkt å ta seg en dusj, sier Geraldine, som jobber ved en slik sentral.