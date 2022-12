Arten Homo naledi ble oppdaget for rundt ti år siden i Rising Star-hulene ved Johannesburg i Sør-Afrika. Nå mener forskere at de kan ha nyttiggjort seg ild og flammer som et verktøy – før mennesket, skriver CBS News.

Etter å ha slanket seg over 20 kilo klarte professor Lee Berger i august i fjor endelig å presse seg gjennom de trange passasjene i hulesystemet.

– Da jeg endelig kom ned i hulen, kikket jeg opp. Jeg så at taket i hulen var helt svart. Det var rett og slett brent, dekket av sot, forteller paleoantropologen, som er professor ved Universitetet i Johannesburg.

Han ønsket selv å se stedet hvor kolleger fant beinrester fra arten homo naledi, som kan ha levd så sent som for 230.000 år siden.

Etter at forskere fant rester av et barn i hulene, som de mente lå i et slags gravkammer, fikk Berger kritikk fordi han antok at homo naledi-arten la sine døde i underjordiske kamre. Kritikerne mente det ikke var mulig å ta seg frem i disse mørke kamrene uten lys.

Professor Lee Berger holder hodeskallen til et Homo naledi-barn. Foto: LUCA SOLA / AFP

Brente dyrebein

– De trodde ikke at arten Homo naledi, som hadde en veldig liten hjerne, kunne bruke ild, sier Berger til CBS News.

Ut fra beinrestene som ble funnet kan homo naledi ha vært rundt 150 centimeter høy og veid cirka 45 kilo. Hjernen beskrives som liten, en tredjedel av størrelsen til en menneskehjerne.

Det er vanskelig å finne tydelige svar med to streker under når man forsker på noe som har skjedd for flere hundre tusen år siden. Enkeltfunn tolkes, settes i en sammenheng og debatteres blant forskere.

Så langt har det vært enighet om at evnen til å bruke flammer som et verktøy, og ikke minst klare å lage dem selv i stedet for å transportere dem med seg, har krevd en stor hjerne. En homo sapiens-hjerne.

Berger og hans team fant ikke bevis for at arten Homo naledi kan ha brukt ild før i fjor. Funnene ble ikke kjent før denne helgen.

Samme dag som han oppdaget sotmerkene i huletaket, fant paleonatropolog Keneilo Molopyane ildsteder med forkullede trebiter og brente bein fra antiloper og andre dyr like i nærheten. Det kan indikere at kjøttet de spiste ble stekt, mener forskerne.

– T ror de laget ild

Senere fant de rester etter ildsteder flere steder i hulesystemet.

– Basert på våre funn, så tror jeg ikke bare at de brukte ilden, men at de også laget den. Kanskje før oss mennesker, sier Berger.

Han tror funnet av ildstedene vil utfordre antagelsene våre om menneskets unike evne til å lage avanserte verktøy fra det som omgir oss i naturen.

– Det burde få oss til å tenke over om vi har plassert mennesket på en pidestall som noe helt spesielt, sier han.

Reproduksjon av hodeskallen til en fossil av en Homo naledi som forskere nå mener brukte ild i grotter. Foto: WIKUS DE WET / AFP

Paleonatropolog Andrew Barr ved George Washington University har ikke vært en del av forskningsteamet. Han mener første steg er å tidfeste funnene mer nøyaktig, før man kan spekulere i hvem som har laget ilden

– Hovedutfordringen for forskerne vil være å få datert den brente veden og beinrestene, for å kunne dokumentere at de stammer fra samme tiden som Homo naledi-fossilene, sier Barr, ifølge Sciencenews.