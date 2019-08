Forsker: Angriperen gjentok Trumps retorikk

Minst 20 mennesker er så langt bekreftet drept og minst 26 andre er skadet etter at en mann begynte å skyte rundt seg på et kjøpesenter i El Paso i Texas lørdag kveld lokal tid.

Amerikansk påtalemyndighet opplyser at de vil be om dødsstraff for gjerningsmannen, og at skytingen etterforskes som et terrorangrep.

Mindre enn 13 timer senere ble ni personer drept i Dayton i Ohio etter en andre masseskyting.

Søndag ettermiddag opplyste påtalemyndigheten at de vil be om dødsstraff for gjerningsmannen i Texas, og at skytingen etterforskes som et terrorangrep.

Nå møter USA og Trump-administrasjonen kritikk for en uklar lovgivning hva gjelder terror.

Distanserer seg fra angrepet

Torbjørn Lindstrøm Knutsen er professor i internasjonal politikk ved NTNU. Han sier at hverken angrepet i El Paso eller i Dayton skiller seg spesielt ut som et terrorangrep, og at motivasjonen for å etterforske angrepet i El Paso som et terrorangrep derfor ser ut til å være politisk.

Torbjørn Lindstrøm Knutsen er professor i internasjonal politikk ved NTNU. Foto: NTNU

– Årsaken kan være at myndighetene har sett på angrepet som hatkriminalitet, altså at det representerer en bevegelse eller en holdning. Da kan man kanskje tolke det som et terrorangrep. Men slik det fremstår for meg vil Trump distansere seg fra hele episoden, sier Knutsen.

Han mener at angrepet i El Paso nemlig ikke skiller seg stort fra de opp mot 250 andre masseskytingene i USA tidligere i år. Forskjellen er at gjerningsmannen gjentok en del av Trumps egne strofer, uttalelser og slagord.

– Gjerningsmannen repeterte en del uttrykk Trump selv har brukt opp mot «the squad», immigranter og innvandrere, som «kast dem ut» og slike ting.

Knutsen peker også på Trumps tale om masseskytingene, hvor han trakk fram det han refererte til som den skadelige virkningen av data- og videospill.

– De fleste kommentatorer vil nok si at gjerningsmannen gjentok Trumps strofer og slagord. Men det Trump trakk fram var at det er videospillene som er problemet. Dette er en klassisk situasjon hvor han forsøker å avpolitisere det hele, og trekker skylden bort fra seg selv og over på noe annet, sier han.

– Trump forsøker å distansere seg fra skytingen, og skyver ansvaret over på noe annet. Da er det naturlig at Demokratene vil svare med at videospill ikke fører til voldelig atferd. Det går rett inn i valgkampen og opptakten til et nytt presidentvalg i 2020.

Tiltales ikke nødvendigvis for terror

Den amerikanske påtalemyndigheten opplyser at de behandler lørdagens masseskyting i El Paso som et terrorangrep. Samtidig etterforsker de om handlingen var motivert av hatkriminalitet, etter funnet av et manifest, men mangelen på et lovverk for innenriksterrorisme betyr at denne typen angrep ofte ikke kan tiltales som sådan.

Buzzfeed News skriver at påtalemyndigheten kan henvende seg til en rekke lovbrudd hva gjelder masseskytinger. Tiltalte kan siktes for drap, overfall eller ulovlig eie av skytevåpen, og om det er klare bevis for rasistiske eller diskriminerende motiv kan tiltalte siktes for hatkriminalitet.

Selv om disse angrepene ofte blir referert til som terrorisme er amerikansk lovverk knyttet til terrorisme begrenset til saker som involverer utenlandske aktører eller organisasjoner.

Det betyr at selv om angrepet i El Paso etterforskes som et terrorangrep vil ikke nødvendigvis gjerningsmannen tiltales for terror.

Uklare grenser for terror

Torbjørn Lindstrøm Knutsen forteller at de praktiske grensene for hva som er terror er veldig uklare.

– I henhold til terrorlovene så må et terrorangrep vekke oppmerksomhet, skape frykt i befolkningen og brukes til å fremme et politisk budskap eller program. Det gjør jo forsåvidt gjerningsmannen i El Paso, med sine innvandringsfiendlige holdninger. Men dette er ingen organisert gruppe som systematisk forsøker å hindre immigranter, for eksempel.

– Må det altså være en gruppe eller organisasjon involvert for at det skal regnes som et terrorangrep?

– De praktiske grensene er veldig uklare. Anders Behring Breivik påsto jo også at han var leder for en organisasjon, noe som senere viste seg å ikke stemme. Han ble likevel dømt for terror. Dette er et uklart område. Den løsningen som rettsvesenet i Norge tok den gangen var nok også politisk.

Knutsen sier at grensene mellom hva som er galskap, hva som er kriminalitet og hva som er faktisk terror har vært uklare helt siden terrorbegrepet først oppsto.

– Noen tilfeller av terrorisme er klinkende klare, som palestinske terrorister som kapret utenlandske fly, eller Al Quaidas angrep på mål i utlandet. Men når det gjelder individer som påberoper seg ulike politiske holdninger er det et spørsmål om det er politisk handling eller galskap. Dette er spørsmål som har fulgt terrorismen gjennom historien.

Møter kritikk

President Donald Trump får skarp kritikk i etterkant av masseskytingene. Cory Booker er en av de potensielle presidentkandidatene til det demokratiske partiet, og har gått hardt ut mot Trump.

– Donald Trump har sådd dette hatet i landet vårt når han snakker om invasjoner og angrep, og når han ber folk om å dra tilbake dit de kom fra. Han er ansvarlig for dette, sier Booker til The Guardian.

– Hans ord har helt bensin på bålet og legitimert «white supremacy», og vi ser de skremmende resultatene av hat nå i dag.

Også artisten Rihanna har gått hardt ut mot Donald Trump etter at presidenten definerte skytingen i El Paso som en «handling av feighet». Søndag postet Rihanna et innlegg på sin Instagram-konto hvor hun tok et oppgjør med president Trump.

– Um, Donald, du stavet «terrorisme» feil. Landet ditt opplevde to terrorangrep kun timer fra hverandre, og drepte nesten 30 uskyldige mennesker. Dette er bare dager etter et annet terrorangrep i California, hvor en terrorist kunne kjøpe et angrepsgevær lovlig i Vegas, for å så kjøre til en matfestival i Cali hvor han drepte seks mennesker, deriblant et spedbarn, skriver artisten.