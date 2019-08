Terroranalytiker ser likhetstrekk mellom Breivik og El Paso-manifest

19 minutter før politiet fikk meldinger om at en mann begynte å skyte rundt seg på et kjøpesenter i El Paso i Texas lørdag, dukker et manifest opp på internett, skriver The New York Times.

Manifestet uttrykker nasjonalistiske og rasistiske holdninger mot innvandrere og latinamerikanere.

Guvernøren i Texas opplyser om at politiet setter manifestet i sammenheng med masseskytingen, og undersøker om det er skrevet av den mistenkte 21 år gamle gjerningsmannen.

Konspirasjonsteori

Atle Mesøy er terroranalytiker og daglig leder for U-Turn, som jobber med forebygging av voldelig ekstremisme. Han har lest manifestet som ble publisert like før drapene ble utført.

Han sier personen som har skrevet manifestet, bruker noen av de samme uttrykkene som kan finnes igjen i manifestet fra terrorangrepet 22. juli.

– Meningene som blir uttrykt i begge manifestene går på at USA og Europa er i ferd med å bli ødelagt på grunn av masseinnvandring. Formen er også ganske lik, sier Mesøy til NRK.

Terroranalytiker Atle Mesøy har lest manifestet som settes i sammenheng med masseskytingen i El Paso. Foto: Camilla Wernersen / NRK

Personen bak manifestet fra Texas referer til en konspirasjonsteori om at befolkningen i USA og Europa blir erstattet av innvandrere som vil ødelegge samfunnet.

– Den teorien har spredt seg ganske mye i samfunnet og på nettet, men har også spredt seg til vanlige politikere som bruker noe av dette, sier Mesøy.

Politisk motiv

El Paso hvor masseskytingen skjedde ligger like ved Rio Grande på grensa til Mexico. Det bor 680.000 mennesker i byen, og 83 prosent av befolkningen har latinamerikansk opphav.

– Det er helt klart et politisk motiv beskrevet i manifestet som går på masseinnvandring. Han sier han ikke vil drepe amerikanere, men han ville drepe latinamerikanere, sier Mesøy.

Samfunnet blir beskrevet som at det er i en slags forråtningsprosess, hvor personen ser på seg selv som en slags redningsmann, forteller Mesøy.

– Det står at USA holder på å råtne innenifra på grunn av masseinnvandring og automatisering av samfunnet, sier han.

DREPTE 26: Dette bildet fra et overvåkingskamera skal vise det som er den angivelige gjerningsmannen. Foto: Courtesy Of Ktsm 9 / AFP

Inspirert av Christchurch

Det kommer tydelig fram i manifestet at Christchurch-terroren er en inspirasjon, der 50 mennesker ble drept i et terrorangrep mot to moskeer på New Zealand 15. mars.

I manifestet til Christchurch-terroren er 22. juli terroren beskrevet som en inspirasjonskilde.

Terroranalytikeren forklarer at selv om man kan trekke tråder mellom forskjellige manifest og terrorangrep, så er denne gruppa relativt liten. Allikevel er den så stor at den kan gjøre mye skade. Ifølge Mesøy er det 1300 høyreekstreme grupper i USA.

Hittil i år har det vært 252 masseskytinger i USA hvor 281 mennesker har blitt drept og 1025 har blitt skadd.