Forsker ber nordmenn løfte blikket: – Moria er et sandkorn i en mye større situasjon

– Det er andre som har større behov, sier forsker Morten Bøås i NUPI om situasjonen på den greske øya utenfor Tyrkia.

Tusenvis har delt emneknaggen #50erikkenok, med sikte på at de mener Norge bør ta imot flere fra Moria-leiren.

– Jeg mener 50 er for lite. Det gjenspeiler ikke den humanitære katastrofen som vi står i nå. Det er et tall som overhodet ikke gjenspeiler behovet, sier Marthe Valle, initiativtaker for «Evakuer barna fra Moria nå».

KRITISK: Artisten Marthe Valle har lenge engasjert seg i katastrofen i Moria.

Artisten peker på at Norge tok imot 1500 under flyktningkrisen i 2016, og hun mener at det er et mer riktig antall i dugnaden.

– Hvor har dere 1500 fra?

– Det er tenkt på et tall, det har du helt rett i, men derfor er det viktig. Det er tall, men også mennesker. Det er masse kommuner som sier de har kapasitet til å bosette på grunn av korona. Og vi har asylmottak som står tomme, sier Une Bastholm, partileder i Miljøpartiet De Grønne.

– Løft blikket

Afrika-forsker Bøås ber nordmenn se litt lenger.

– Spørsmålet er om vi ikke må løfte blikket. De i Moria er et sandkorn i en mye større situasjonen på 50–60 millioner. Vi er nødt til å stille oss spørsmålet om hvordan vi skal sørge for å få et mer rettferdig system over hvem som skal få beskyttelse i Europa, sier Bøås.

Under Debatten på NRK torsdag kveld ble forskeren bedt om å rangere lidelsene, hvor de har det verst. Bøås peker på grenseområdene rundt Niger, Nigeria og Mali der mennesker blant annet flykter fra Boko Haram.

KRISE: Migrantene på Lesvos har hatt vanskelige dager etter at Moria-leiren brant. Leger uten grenser mener at en ny leir er en umenneskelig løsning. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi ender alltid med symboltunge tall på hver sin side, uten at man kommer noe videre. Denne debatten kommer til å gjentas, man ender opp med enten at man skal enten stenge grenser eller imot flere. Det er meningsløst, vi må gjøre begge deler. 50 er bra for dem som kommer her, men i det store bildet er det ingenting, sier Bøås.

Han mener at Moria ikke skal gå på bekostning av Norges andel fra andre steder i verden.

Ferielandet Hellas

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim var i kjent partistil opptatt av at Norge må hjelpe mennesker i nød der de er.

– Ingen tar opp at vi har hentet 700 fra Hellas tidligere. Det ble bedre for noen veldig få enkeltpersoner. Resten ble sittende som tapere, og det verste er signalet det gir om at det bare er å komme til Hellas så blir du hentet videre. Da blir det flere som lokkes ut i lidelse og nød, sier Engen-Helgheim.

Regjeringen vil ta imot syriske familier med små barn fra Moria.

Forsker Bøås mener noen flyktninger blir ekstremt synlige

– Naturlig nok fordi de i Moria er i et land nordmenn har et godt forhold til gjennom ferier og annet, og så er det en hel haug andre som er totalt usynlige, sier Bøås.

– Jeg er helt uenig i den populistiske vinklingen om at TV-bildene gjør at vi reagerer. Vi har kjempet i årevis for å nå frem til politikere. Vi er helsearbeidere som ser de direkte konsekvensene, sier Valle.