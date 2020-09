Forlater Høyre i Moria-protest

Før fredagens landsmøte varslet Jarle Utne-Reitan, som er tidligere ordførerkandidat i Haugesund, at han melder seg ut av Høyre.

– Når jeg nå melder meg ut, er det med mye vemod. Men her er det viktig å stå opp mot regjeringen og si at nok er nok. Vi tar bare inn en liten busslast med flyktninger. Dette er virkelig flaut, sier han til NRK.

Til NRK utdyper han at dette er et valg han har gjort selv, og at han ikke kjenner til flere som melder seg ut på grunn av at regjeringen ikke vil ta mot flere fra Moria-leiren. Utne-Reitan har tidligere jobbet som politi i Roma.

– Grekerne, og da særlig de som bor på Lesvos, fortjener at vi andre europeere tar et større ansvar. Vi har ikke bare et humanitært ansvar for flyktningene. Dette handler også om å være solidariske med alle som tar belastningen med å være vår yttergrense mot sør, sier han.

Pressevakt Casper Lehland i Høyre sier til NRK at de ikke har sett noen tendens til at medlemmer melder seg ut på grunn av den saken.

Solberg: – Må se på helheten

Norge skal etter planen ta imot en kvote på 3015 overføringsflyktninger i løpet av 2020. Erna Solberg sier til NRK at det er flere enn flyktninger som er i Hellas som skal fylle opp denne kvoten.

Statsminister Erna Solberg unngikk å svare på om hun vil ta imot flere enn 50 asylsøkere fra Hellas etter brannen i Moria-leiren under Politisk kvarter fredag. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

– Vi må se på helheten i dette. Vi vet det er andre steder i verden med store flyktninggrupper som må få hjelp. Nå vil det være vanskeligere for dem som er flyktninger i Libanon å klare seg, for Libanon som stat går dårligere. Det betyr at vi i vårt kvoteuttak vil måtte ta flere derifra, og fra andre land hvor det også er krise, sier Erna Solberg under Politisk kvarter fredag.

Moria-leiren på Lesvos er totalskadd etter branner som startet natt til onsdag.

Dagen etter ble det kjent at Justisdepartementet ber Utlendingsdirektoratet (UDI) sette i gang arbeidet med å hente 50 asylsøkere fra Hellas til Norge.

Norman: – Bør hjelpe folk i nød

Tidligere høyrestatsråd Victor Norman reagerer også på antallet flyktninger regjeringen har valgt å hente fra Hellas. Han sier det er god høyrepolitikk å hjelpe folk i nød.

– Jeg mener at vi bør hjelpe folk i nød i den grad vi er i stand til. Flyktningene i Moria har det så utrolig ille at jeg mener vi bør hjelpe så mange som vi overhodet kan, sier han.

Statsminister Erna Solberg sier at det må felles europeiske løsninger på plass for situasjonen med Moria-leiren.

– Det er ikke noe galt med felleseuropeiske løsninger, men det forutsetter at det skjer så raskt at det faktisk hjelper. Erfaringen hittil er at vi må handle nå, sier Norman.

Norman er ikke aktiv i Høyre i dag.

Victor Norman var arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen. Han mener også Høyre burde hentet flere flyktninger fra Hellas. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Holdt Moria-markering rundt Stortinget

Hjelpeorganisasjoner og andre partier mener også regjeringen kunne hentet langt flere enn 50 flyktninger til Norge fra Moria.

Fredag holdt flere ungdomspartier en Moria-markering rundt Stortinget, for å få Norge til å bidra mer.

Blant ungdomspartiene og organisasjonene som var tilsluttet markeringen, er Unge Venstre, KrFU, Senterungdommen, AUF, SU, Rød Ungdom, Press, Lightup og Changemaker.

– KrF har ikke sagt at 50 er nok. Vi har pushet på for flere. Med den politiske situasjonen vi har i dag, klarte vi 50. Så er vi her i dag for å pushe særlig de store partiene til å hente flere fra Moria, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukland.

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, sier Norge er i en posisjon til å ta imot langt flere flyktninger fra Moria.

– Vi har vilje, rom og økonomi til å gjøre det. Jeg mener at Stortinget nå bør si at vi skal ta imot 1000 til som en god start, sier han.

Ungdom fra flere ungdomspartier og noen ungdomsorganisasjoner gjennomførte fredag morgen en solidaritetsmarkering for flyktningene i Moria ved å stå i sirkel rundt deler av Stortinget. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Annerledes landsmøte

Tallet på 50 asylsøkere ble i utgangspunktet bestemt i vår da regjeringen sa at Norge skulle ta imot flyktninger fra Moria, opplyser Solberg.

– Gjør denne brannen at du kan revurdere dette tallet på 50?

– Nå hjelper vi med andre tiltak for å sikre at vi har gode systemer og hjelpetiltak i Hellas. Grunnpilaren er at hvert land skal behandle asylsøkere som kommer til deres land. Norge har bidratt til å hjelpe Hellas med å hente asylsøkere fra landet og i tillegg latt være å returnere folk. Nå må Hellas få behandle sakene sine, sier statsministeren.

I dag holder Høyre sitt landsmøte på Gardermoen, men lite er som det pleier å være.

Landsmøtet ble utsatt i vår og avvikles nå på én dag. I salen er det satt opp 200 pulter med to meters avstand mellom hver. Det er bare delegater fra Viken og Unge Høyre som får være i salen. De andre fylkene deltar på videolink.

– Det blir veldig annerledes. Men vi har behov for å gjennomføre landsmøtet vårt og få i gang politisk diskusjon. Jeg kommer til å savne dem som sitter der ute. Jeg håper de får en opplevelse av at vi fortsatt står felles, og en følelse av den dynamikken som vi alltid har på et landsmøte, sier Solberg.

– Fortsetter så lenge partiet vil ha meg

En annen ting som står på programmet, er fornyelsen av partiledelsen. Fredag trer Bent Høie av etter ti år som andre nestleder i Høyre. Valgkomiteen i Høyre har innstilt Tina Bru som ny nestleder.

– Jeg hadde vært glad om Bent Høie hadde fortsatt, men han har signalisert at han ikke tar gjenvalg til Stortinget. Derfor er det naturlig med fornyelse i partiledelsen. Det er alltid behov for en ny generasjon som kan komme inn med nye impulser og som bidrar til en annen dynamikk i ledelsen, sier Solberg.

Erna Solberg har sittet som leder i Høyre siden 2004. Det vil hun fortsette med så lenge partiet ønsker, og hun selv er motivert. Den første testen på om motivasjonen holder vil komme dersom Høyre taper valget neste år.

– Det må vi se på. Men jeg tenker det er viktig å alltid være i nuet. Vi har ikke tenkt å tape valget, vi har tenkt å vinne. Da er mitt fokus fullt og helt på det. Jeg er glad vi har mye som vokser bak meg og Jan Tore Sanner, sier Solberg.