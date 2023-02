Fordømmer endringar i Roald Dahl sine barnebøker

– Roald Dahl var ingen engel, men dette er absurd sensur, skriv forfattar Salman Rushdie på Twitter.

Han reagerer på at forlaget Puffin Books og Roald Dahl Story Company, som eig rettane til Dahls historier, har fått «sensitivitetslesarar» til å gå gjennom verka og endra ord og formuleringar ein kan oppfatta som støytande.

– Puffin Books og Dahl-selskapet burde skamma seg, la Rushdie til.

Sjølv den britiske statsministeren reagerer.

– Skjønnlitteraturen bør bevarast, ikkje blir pynta på, seiar ein talsmann for statsminister Rishi Sunak.

– Når det gjeld riket vårt og varierte litteraturarv, er statsministeren samd med SVK i at vi ikkje bør gobblefunke med ord, seier talsmannen.

Gobblefunk er namnet på alle orda Dahl fann opp til rollefiguren SVK – Store Vennlige Kjempe – i boka med same tittel.

«Enorm» i staden for «tjukk»

I dei nye versjonane av verka til Dahl er fleire ord og setningar fjerna eller endra.

Til dømes er «mor og far» endra til «foreldre», og «damer og herrar» endra til «folkens», skriv The Telegraph.

Roald Dahl presenterer ei norsk utgåve av barneboka «Matilda» i 1989. Foto: Inge Gjellesvik / NTB

Oompa-Loompaane i Charlie og sjokoladefabrikken er ikkje lenger «små menn», men «små folk». Dei er heller ikkje «importert direkte frå Loompaland,» men «kjem frå Loompaland».

Ordet tjukk har blitt fjerna frå alle verka, og i staden for å vera «enormt feit», er Augutus Gloop i Charlie og sjokoladefabrikken berre «enorm».

Det same gjeld for ordet «stygg». I boka «Dustene» er Fru Dust nå berre «ekkel», i staden for «stygg og ekkel».

Meiner dei undervurderer barn

– Eg skjønner ikkje heilt at det er mindre stigmatiserande å kalla folk ekle enn å kalla folk stygge, seier barnebokforfattar Christopher Phale til NRK.

Fleire setningar i boka Heksene er endra, eller berre fjerna i si heilskap.

Setninga «Du kan ikkje gå rundt og dra kvar dame du møter i håret, sjølv om ho går med hanskar. Berre prøv og sjå kva som skjer», er endra til «I tillegg er det mange andre grunner til at kvinner går med parykk og det er absolutt ingenting gale med det».

Christopher Phale synest det er synd at verka til Dahl blir endra.

– Dahl er jo ein av dei største forfattarane frå det førre hundreår, men så er det også synd på eit meir overordna nivå, seier Phale.

Han meiner ein er i ferd med å setta ein standard og opna ei dør ein kanskje ikkje burde opna. I tillegg meiner han endringane tyder på at ein undervurderer barn.

– Barn er smarte. Det er ikkje slik at dei sluker alt med hud og hår berre fordi dei les det i ei bok, seier barnebokforfattaren til NRK.

Nokon endringar i dei nye Roald Dahl-utgåvene Damer og herrer Folkens Feit/tjukk Enorm Gammel kjerring Gammel kråke Har du nokon gong sett ei kvinner med eit styggare ansikt enn det? Eg tvilar på det Har du nokon gong sett nokon med eit så stygt ansikt som det? Eg tvilar på det Stygge gamle ku Grusom gammal spissmus Sjølv om ho jobbar som ei kassadame på ein daglegvare eller skriv setningar for ein foretningsmann Sjølv om ho jobbar som ein toppforskar eller driv si eiga bedrift Eg ønsker ikkje å snakka stygt om kvinner. Dei fleste kvinner er herlige Fjerna Du kan ikkje gå rundt og riva i håret til kvar dame du møter på, sjølv om ho går med hansker. Berre prøv og sjå kva som skjer I tillegg er det mange andre grunner til at kvinner kan gå med parykk, og det er absolutt ingenting galt med det Det var noko usømmeleg med ei skalla kvinne Fjerna Kammerpike Reinhaldar Bedårande kjoler Nydelige kjoler Disse kvinnene Dei Han Dei Håndveske Veske Monster Fryktelig kvinne Ond kvinne Ond person Umåtelig tjukk Fjerna Du må vera gal, kvinne! Du må ha gått frå vettet! Eg var gal Fjerna Mødre og fedre Foreldre Ho drog på gammeldagse seilskuter med Joseph Conrad. Ho reiste til Afrika med Ernest Hemningway og til India med Rudyard Kipling. Ho reiste til nittenhundretalet sine eigendommar med Jane Austen. Ho reiste til Afrika med Ernest Hemningway og til California med John Steinbeck. Blir kvit Blir ganske bleik Eit nydeleg, bleikt, ovalt, Madonna-ansikt Ein nydeleg, ovalt ansikt Små gutar og jenter Barn Ei heltinne Ein helt Brødre og søstre Søsken Bestemor var veldig glad i gin. Ho fekk lov til å ha ein listen slurk av det kvar kveld Bestemor var veldig glad i gin. Ho likte å ta ein slurk av det kvar kveld Din idiot Din klovn Som alle ekstremt gamle folk, var han skjør og svak Som dei fleste ekstremt gamel folk, var han skjør og svak Ho treng veldig grundig ris på rompa Ho treng grundig tilsnakk Det rørar seg! Det går! Det er ein liten mann! Det er ein liten person! Det er ein liten mann! Kan eg sjå han? Det er ein liten person! Kan du sjå dei? Dei kan ikkje vera ekte menneske, sa Charlie Fjerna Importert direkte frå Loompaland, sa Willy Wonka stolt Dei kjem frå Loompaland Stakkar små Oompa-Loompaane Fjerna Oompa-Loompaane brukte kvart augneblikk av dagen deira på å klatra i tretoppar Fjerna Du trengte berre nemna ordet kakao til ein Oompa-Loompa og han ville begynna å sikle frå munnen Fjerna Dei går framleis med dei same kleda som dei gjorde i jungelen. Dei insisterer på det Dei liker vitser Men Augustus var døv overfor alt anna unntatt rumlinga frå sin enorme mage Men Augustus ignorerte alt Men han er ein dverg! ropte Herr Teavee Men han er liten! ropte Herr Teavee Han pleidde å vera tjukk! Nå er han tynn som eit strå! Fjerna Det var noko svart... Det var noko mørkt... Den høge, svarte figuren Den høge, mørke figuren Eskimo Inuitt Sultanen Ordføraren Militærmennene Militærpersonellet Tre fulle menn som hadde drukke for mykje øl til lunsj Tre fulle folk som hadde drukke for mykje øl til lunsj Du veit aldri, sa Herr Hoppy mørkt... Du veit aldri, sa Herr Hoppy mystisk...

Lista over viser eit utval av endringane som er gjort i dei nye og engelske utgåvene av Roald Dahl sine barnebøker.

Forlaget Gyldendal vil ikkje spekulera i kva endringar dei blir nøydde til å gjennomføra i dei norske utgåvene.

Planlagt sidan 2020

Forlaget Gyldendal har ansvaret for dei norske utgåvene.

Dei er forplikta til å gjera endringar som dei får frå rettigheitshavarane, fortel forlagssjef i Gyldendal barn og ungdom, Eva Thesen.

– Men førebels har me ikkje fått noko derfrå, seier Thesen.

Forlaget vil ikkje spekulera i om det er dei same endringane som vil koma i dei norske utgåvene.

Endringane har vore planlagt av Puffin Books og Roald Dahl Story Company sidan 2020. Formålet er å tilpassa bøkene til nye unge lesarar.

– Ord betyr noko. Dei fantastiske orda til Roald Dahl kan transportera deg til andre verder og introdusera deg til dei mest strålande karakterane. Denne boka var skriven for fleire år sidan, og derfor revurderer me språket for å sikra at ho framleis kan bli nytt av alle i dag, står det i dei nyaste utgåvene av Dahl sine bøker.