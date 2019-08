Forbyr handel med babyelefanter over hele verden

Partene som har sluttet seg til Konvensjonen for internasjonal handel av truede dyrearter (Cites) ble enige tirsdag etter flere dager med diskusjoner, melder BBC.

Zimbabwe og Botswana har tidligere fått lov til å eksportere elefanter til det som regnes som «passende og akseptable» steder, men nå strammes regelverket inn.

Nå vil det bare være lov å hente og plassere unge elefanter i fangenskap andre steder i verden under «eksepsjonelle omstendigheter», og hvert tilfelle må godkjennes av en komité med Cites-medlemmer.

Zimbabwe, som er den største eksportøren av elefanter, stemte mot forbudet. Det samme gjorde USA.

Forbudet ble vedtatt med 87 mot 29 stemmer.

Zimbabwe og Botswana (bildet) har de sunneste elefantbestandene, og har tidligere fått lov til å sende elefanter til andre land. Foto: Charmaine Noronha / AP

Dyrevernere jubler

Ifølge organisasjonen Humane Society International (HSI) har Zimbabwe sendt over 100 babyelefanter til kinesiske dyrehager de siste sju årene.

HSI-direktør Audrey Delsink hun er lettet, og at det er ekstremt traumatiserende for unge elefanter å bli skilt fra familien sin.

– Som biolog jubler jeg over at vi har sikret denne seieren for alle elefanter som nå blir spart for å bli revet vekk fra familiene sine, sier Delsink.

EU var først skeptiske til forbudet på grunn av bekymringer rundt den genetiske variasjonen i dyrehager verden rundt, men endret sin stemme etter at det ble klart at elefanter som allerede befinner seg i dyrehager, kan flyttes til andre dyrehager.

– Det betyr ikke at ingen elefanter noen gang vil bli tatt og plassert i fangenskap i andre land. Men det kommer til å stramme opp regelverket så mye at masseeksporteringen av elefanter til dyrehager i Østen ikke kommer til å skje, sier Will Travers i Born Free Foundation.

Elefanten Yalu «spår» utfallet av en VM-kamp mellom Tyskland og Argentina i en dyrehage i Jinan i Kina. Foto: China Daily / Reuters

Eelfenben, mammuter og sjiraffer

Cites har vært samlet i to uker for å diskutere en rekke tiltak mot ulovlig handel med truede dyrearter.

Zimbabwe har flere tonn elfenben liggende på lager, og vil gjerne få lov til å selge det. Foto: Philimon Bulawayo / Reuters

Botswana og Zimbabwe har tatt til orde for å tillate salg av elfenben som allerede er samlet inn og lagret, men fikk hard motstand av Gabon, Mali og Sør-Afrika.

Forslaget ble nedstemt, skriver The Guardian.

Det ble også forslaget om å føre opp mammut på lista over regulerte dyrearter. Forslaget ble fremmet av Israel for å stagge handelen med elfenben fra mammuter som dukker opp når permafrosten smelter.

Forslaget ble trukket og erstattet med en plan om å studere mammutens innvirkning på ulovlig elfenbenshandel, skriver National Geographic.

Konferansen, som holdes hvert tredje år, avsluttes onsdag. Representantene har diskutert 56 forslag til listen over truede arter.

I tillegg til elefantene har sjiraffene i Afrika også fått status som beskyttet dyreart. Det betyr at de skal merkes og overvåkes, og at all handel skal reguleres.

Det er færre ville sjiraffer enn elefanter, og bestanden er redusert med 40 prosent siden 1985. Det anslås nå at det er færre enn 100.000 ville sjiraffer i verden i dag.