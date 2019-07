Rush etter mammuter i Sibir

Det skriver The Guardian, og viser til at utgravingene av elfenben fra mammuter har økt fra 70 tonn i 2017 til 100 tonn i 2018.

Dette er kun den lovlige utgravingen, mens den ulovlige utgravingen antas å være dobbelt så stor, skriver The Wall Street Journal som siterer det russiske nyhetsbyrået TASS.

Det er kinesernes appetitt på elfenben, de som graver opp mammutstøtenner forsøker å møte.

For et par år siden ble det i Kina forbudt å importere og selge elfenben fra elefanter, ifølge AFP.

Konsekvensen av dette er at det har blitt mer populært å kjøpe elfenben fra de for lengst utdødde mammutene, og dermed også flere som forsøker å bli rike på å grave opp støttenner.

Varmere klima

Et varmere klima har også bidratt til at flere mammutlevninger har kommet til overflaten, noe som har gjort Sakha-regionen til en magnet for både vitenskapsmenn og elfenbenshandlere, skriver The Wall Street Journal.

Og over 80 prosent av verdens kjente mammutgraver finnes i regionen, ifølge avisen.

Begravd i permafrosten i Sakha-regionen i Russland finnes det over 500.000 tonn med elfenben fra mammuter, ifølge myndighetene skriver AFP.

Denne formen for elfenben kalles «is-elfenben», og 90 prosent av disse selges til Kina.

Sakha-regionen sliter med et dårlig arbeidsmarked, så for mange er det en lukrativ geskjeft hvor man kan dra inn over 8000 kroner per kilo elfenben på det kinesiske markedet, ifølge AFP.

Ønsker regulering

– Prosessen med å grave etter levninger etter mammuter må reguleres, uttaler Vladimir Prokopjiev, en tjenestemann i Sakha-regionen, til The Guardian.

Lovgivere i Sakha-regionen ønsker å regulere handelen med elfenben fra mammuter, og sier at de går glipp av flere hundre millioner kroner årlig i skatt, ifølge Wall Street Journal.

Det er lovlig å samle mammutlevninger fra overflaten i regionen, men å grave opp levninger langt under overflaten med blant annet vannpumper, bryter miljølover, skriver avisen.

Naturvernere frykter at enkelte vil late som at ulovlig elfenben fra elefanter egentlig er fra mammuter.

Myndigheter vil derfor vurdere om de skal føre opp den for lengst utdødde ullhårete mammuten på listen over utrydningstruede arter, ifølge avisen.