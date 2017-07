Rapport: Elefanter mishandles for å underholde turister

Dyrevernorganisasjonen har kartlagt 3000 elefanter som holdes i fangenskap for å underholde turister i Thailand, Laos, Kambodsja, Nepal, Sri Lanka og India mellom 2014 og 2016.

Konklusjonen er at 77 prosent av elefantene sto lenket fast med korte kjettinger store deler av døgnet, har for dårlig diett og ingen tilgang til veterinærtjenester.

En elefant er trent opp til å sette seg på et toalett i Chiang Mai i Thailand. Foto: AP

Mange får altfor lite sosial kontakt med andre elefanter, og utsettes stadig for stressende omgivelser med høy musikk og et stort antall turister.

Elefanter er intelligente og sosiale dyr som trives best i flokk. I rapporten fastslås det at bare 200 av elefantene fikk leve under akseptable forhold, der det ikke var noen direkte kontakt med mennesker.

– Hvis du kan ri på eller ta en selfie med dyret, er det fullt mulig at det er mishandling. Vi vil endre etterspørselen til aktiviteter som er elefantvennlige, der turister kan se elefantene i ekte reservater, sier organisasjonens veterinærrådgiver Jan Schmidt-Burbach til Reuters.

En elefant står lenket fast i Thailand. Foto: AP

– Skjult mishandling

En elefant trenes opp til å sitte på en krakk på et sirkus utenfor New Delhi i India. Foto: AP

Flertallet av elefantene er tatt fra den ville bestanden, som er nede i 50.000 i Asia. Ifølge dyrevernerne blir babyelefanter tatt fra mødrene sine og temmet med tvang.

Prosessen kan inneholde vold og lange perioder fastlenket i bur.

– Det er en skjult form for mishandling. Mye skjer før turistene ser elefanten. De ser en elefant som er ganske avslappet, men det ble banket inn i den fra den var nyfødt, sier organisasjonens talskvinne, Chiara Vitali ifølge The Guardian.

Øker i Thailand

I Thailand har antall turistattraksjoner med elefanter økt med 30 prosent siden 2010.

I en undersøkelse blant turister fra de ti landene som har flest besøkende til Thailand, svarte 40 prosent at de planla eller hadde vært på ridetur med elefanter. I rapporten anslås etterspørselen etter slike turer til 12,8 millioner.

Elefantene i Thailand hentes ofte fra Myanmar, og skal være verdt rundt 60.000 dollar. Asiatiske elefanter regnes som utrydningstruet av både International Union for Conservation of Nature (IUCN) og CITES.

Ittipan Khaolamai, som driver Royal Elephant Kraal nord for Bangkok, forsvarer driften overfor nyhetsbyrået Reuters.

– De fleste passer godt på dyrene sine, fordi levebrødet deres er avhengig av elefantenes velferd, sier han.

Ifølge BBC har rundt 160 reisebyråer stanset alt billettsalg og promotering av steder som tilbyr rideturer og underholdning med elefanter. Tripadvisor varslet i fjor at de stanser salget av billetter til alle attraksjoner som setter mennesker i direkte kontakt med ville dyr.