Folkekongressen i Kina forventer lavere vekst

Den to uker lange Folkekongressen i Kina, med sine nesten 3000 medlemmer, er i gang. På kongressen skal det som er Kinas lovgivende forsamling stake ut kursen for Kinas fremtid, samt oppsummere året som har gått.

Mandag kom det frem at kineserne forventer at landets økonomiske vekst vil avkjøles i 2018. Kina tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent. I et vestlig land ville dette ha vært et nærmest utrolig vekstmål, men for Kina er det blant de laveste vekstratene siden 1990.

Lavere vekstrate

Rundt tre tusen delegater busses til og fra Folkekongressen i Folkets Store Hall, her en rekke busser for delegatene fra Shandong-provinsen. Foto: Antonia Cimini / NRK

– Målet er å passe på at Kinas økonomi takler overgangen fra en fase med rask vekst til en utvikling med høy kvalitet, sa statsminister Li Keqiang under åpningen mandag.

Den kinesiske regjeringen arbeider for tiden med å kutte såkalte risikofaktorer i finansinstitusjonene og å stenge ineffektive forurensende fabrikker.

Kinas samlede gjeld ligger på rundt 270 prosent landets bruttonasjonalprodukt, ifølge Ap.

– Vi vil sikre at interne risikofaktorer er strammet til i finansinstitusjonene. Vi vil forebygge og avdekke lokal statsgjeld, sa Li.

Innovasjon og kamp mot forurensing er mål for tiden som kommer, samt å bekjempe fattigdom.

Imponerende resultater

Kongressen som begynte mandag startet med det som kan karakteriseres av intet mindre enn imponerende kinesiske resultater, sett med norske øyne.

I et dokument til internasjonal presse til stede på kongressen står det følgende om økonomisk og sosial utvikling i Kina mellom 2013 og 2017:

Økonomisk vekst på 7 prosent.

66 millioner nye arbeidsplasser i byene er skapt.

68 millioner er løftet ut av fattigdom.

Kina utgjør nå 15 prosent av den globale økonomien.

Over 26 millioner boliger ble bygget i urbane strøk.

Over 17 millioner hus ble renovert i landlige strøk.

Antall dager med kraftig luftforurensing i byene gikk ned 50 prosent.

Det er dog grunn til å ta de kinesiske tallene med en klype salt. Flere eksperter har satt spørsmålstegn ved tallenes nøyaktighet, og vekstmålets relevans.

Omstridt lovforslag

Til sammenligning er Norges økonomiske vekst spådd til å ligge på et veksttall på 2,2 til 2,5 prosent hvis vi er heldige, sa sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce til NRK i januar.

En av årsakene til den økonomiske veksten i Kina de siste årene er at boligprisene i landet øker, og det har blitt lettere å få lån. Den økonomiske veksten i Kina er også sterkt knyttet til vekst i økonomiene i resten av verden.

Den siste tiden er det imidlertid ikke økonomien, men en lovendring som kan få Kinas president Xi Jinping kan bli sittende på ubestemt tid, som har vært mest i fokus. Det etter at Sentralkomiteen i det kinesiske kommunistpartiet foreslo å fjerne begrensningen på antall perioder landets president og visepresident kan sitte.

Det er ventet at lovforslaget vil gå gjennom i Folkekongressen.