Kina raser mot USAs strenge sanksjoner

– Vi har allerede uttrykt ovenfor USA at vi er sterkt imot denne avgjørelsen og krever at de umiddelbart stanser en slik «misforstått handling», uttaler Kinas utenriksdepartement, ifølge The Independent.

Kommentaren rettes mot USAs kunngjøring om at de nå vil innføre de «strengeste sanksjonene noensinne» mot Nord-Korea.

President Donald Trump uttalte fredag denne uken at én person, 27 selskaper og 28 fartøyer med tilknytning til regimet nå blir ilagt økonomiske sanksjoner.

STRAFF: – Vi påla i dag de kraftigste sanksjonene på et annet land noensinne, uttalte president Donald Trump fredag Foto: Saul Loeb / AFP

Bakgrunnen for sanksjonene er at USA og deres allierte har vært redde for at det er smugling gjennom selskaper og handel som gjør at Nord-Korea fortsatt kan finansiere sine atomvåpen og missilprogrammer.

Men sanksjonene rammer nå flere kinesiske energi- og shippingselskaper.

Går ikke med på annet enn FN-sanksjoner

Kina har tidligere gått med på å innføre strengere sanksjoner mot Nord-Korea, etterfulgt av FNs uttalelse om at de ville innføre sanksjoner mot atommakten.

Blant annet har Kina fått flere nordkoreanske bedrifter i landet til å stenge og kuttet import av nordkoreanske varer.

Men de nylige sanksjonene er ikke populære, og det kinesiske utenriksdepartementet mener de «skader tosidig samarbeid».

– Kina er sterkt imot USAs siste ensidige, vedtatte sanksjoner. Dette er nasjonal lovgivning som går hardt utover både kinesiske enheter og enkeltindivider, sier departementet ifølge den britiske avisen.

BEKYMRET: Det japanske utenriksdepartementet slapp nylig bilder av nordkoreanske flåter som lå utenfor Kinas østkyst. De uttrykker bekymring for at det foregår hemmelig handel og stiller seg bak USAs beslutning om strengere sanksjoner. Foto: AP

Kinesiske selskaper som vil bli rammet av de nye sanksjonene er blant annet de to store shippingfirmaene Weihai World-Shipping Freight og Shanghai Dongfeng Shipping Co Ltd.

Kina har gjentatte ganger vært tydelig på at de ikke går med på andre sanksjoner mot Nord-Korea enn dem som kommer gjennom rammeverket fra FNs sikkerhetsråd.

Ferske tall viser også at Kinaholder sin del av avtalen - etter januar har handelen med det isolerte nabolandet sunket til det laveste punktet siden juni 2014.

Likevel hindrer det ikke at Nord-Korea fortsatt er Kinas største handelspartner og store allierte.

Taiwan advarer innbygge og bedrifter

USA har også plassert taiwaneren Tsang Yung Yuan og to av hans selskaper på sanksjonslisten.

Yuan har i flere år koordinert kulleksport til Nord-Korea sammen med en russisk-bosatt nordkoreansk megler, skriver CNN.

Taiwans utenriksdepartement har uttalt at de har vært i kontakt med amerikanske myndigheter, og at de vil etterforskere om flere av sine innbyggere og selskaper kan hjelpe Nord-Korea på hemmelig vis.

De har også uttalt til landets bedrifter og innbyggere om at de ikke må trosse FNs sanksjoner.