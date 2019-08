Bilder av den avmagrede hunnelefanten Tikiiri ble først delt av organisasjonen Save Elephant Foundation, for å øke bevisstheten om utnyttelse av dyr i fangenskap.

– Dette er Tikiri, en 70 år gammel syk hunnelefant. Hun er en av de 60 elefantene som må jobbe i tjeneste for Perahera-festivalen på Sri Lanka i år, skrev Lek Chailert, grunnlegger av organisasjonen, på Facebook for et par dager siden.

Buddhist-festivalen Esala Perahera har de siste to ukene blitt arrangert i byen Kandy i Sri Lanka. Feiringen består av parade og storslåtte kostymer, og elefantene er blant dem som pyntes i drakter.

– Ingen ser hennes benete kropp eller svekkede tilstand på grunn av drakten hennes. Ingen ser tårene i øynene hennes, skadet av de sterke lysene fra pynten på masken hennes, skrev Save Elephant Foundation på sin Facebook-side tirsdag.

De storslåtte kostymene under festivalen på Sri Lanka gjør det vanskelig å se elefantenes helsetilstand. Foto: Lakruwan Wanniarachchi / AFP

Organisasjonen Save Elephant Foundation, som jobber for å beskytte elefanter i Asia, oppfordret tidligere denne uken folk til å skrive til statsministeren på Sri Lanka for å be ham gripe inn.

– På dette stadiet ber vi folk om å lobbyvirke den srilankiskie regjeringen for å sette i gang umiddelbare tiltak, sa organisasjonen til CNN.

Elefanten har nå blitt trukket fra festivalen av etter stormen i sosiale medier, ifølge arrangørene.

Koordinator for festivalen, Pradeep Nilanga Dela, har sagt til nyhetsbyrået AFP at Tikiri ikke ville være en del av den store finalen, og at hun nå blir «behandlet».