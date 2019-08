Dette lille dyret kan leve på månen

Bjørnedyr, eller Tardigrade, er det mest hardføre dyret vi kjenner til. Det er i stand til å overleve i ti år uten vann, det kan motstå enorme mengder stråling, ekstremt trykk, varme, kulde og trenger ikke luft.

BJØRNEDYRENE ER HER: Dette er krateret romfartøyet Beresheet lagde da det styrtet på månen tidligere i år. I området ved krateret er dyrene nå, og de kan være i live i flere år. Foto: Nasa/LRO

Flere tusen eksemplarer av dyret var med i lasten da det israelske romfartøyet Beresheet skulle lande på månen 11. april i år.

Landingen gikk, mildt sagt, ikke etter planen. Restene av Beresheet er smurt ut over måneoverflaten.

Les mer: Israelsk romfartøy klarte ikke månelandingen

Overlevde styrten

De små dyrene var plassert i en tidskapsel som også inneholdt store mengder informasjon fra jorden. På 30 millioner mikroskopiske sider gravert inn i metallet nikkel var hele Wikipedia, flere tusen bøker og annet.

TIDSKAPSEL: Bjørnedyrene er plassert i tapen rundt kapselen og i limet som holder nikkel-platene sammen. De ble plassert der i siste liten. Foto: JACK GUEZ / AFP

– Vår tidskapsel er sannsynligvis det eneste i romfartøyet som greide seg gjennom styrten, forteller Nova Spivack til Wired.

Han leder «Arch Mission Foundation» som ønsker å bevare menneskelig kunnskap ved å sende det ut i rommet. Spivack tror at selve konstruksjonen av tidskapselen med de godt forseglede platene av nikkel har forhindret at den ble ødelagt.

– Den ligger nok i nærheten av krateret, sier Spivack.

BLE HOLDT SKJULT: Få visste at Falcon 9 raketten hadde med seg levende vesener da den ble skutt opp fra Florida 21. februar i år. Foto: HO / AFP

Blindpassasjer

I beskrivelsen av tidskapselen som ble offentliggjort i forkant dukket det ikke opp noen referanse til bjørnedyr. Forklaringen er at Spivack plasserte dem der bare noen uker i forveien.

Sammen med bjørnene er det også hår og blod fra mennesker på jorden.

– Planen var først å ta med noe levende på senere ferder, men vi ombestemte oss, forteller Spivack.

At dyrene ble tatt med i lasten uten at offentligheten ble kjent med det, har ført til en god del oppmerksomhet de siste dagene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Yoav Landsman var ansvarlig for romfartøyet Beresheet. På Twitter poengterer han at lovverket åpner for en diplomatisk krangel.

– Dersom slikt smuglergods fører til skader, så er det myndighetene som godkjente romfartøyet og oppskytningen som er ansvarlig, skriver Landsman.

Det var amerikanske FAA som godkjente oppskytningen med en Falcon 9 rakett fra selskapet SpaceX.

ETTERLOT SEG MYE LIV: Seks ganger landet mennesker på månen. Hver gang etterlot de seg avfallet sitt på overflaten. Det inkluderte mange poser med avføring som ble dumpet ut av romfartøyet før avgang. Foto: Charles Duke / Nasa

Neppe et problem

Hemmeligheten til bjørnedyrene, er at de er i stand til å overleve ekstrem tørke. Havner de i en liten pytt som tørker ut, så kan de drive ut alt vann fra kroppen. Da blir de til små runde glasskuler. I denne formen kan de overleve i dvale.

Det må vann til for at bjørnedyrene skal kunne fungere igjen og forplante seg. Dette vannet er ikke tilgjengelig på månen.

Det ligger derfor ikke an til at det vil oppstå en bjørnedyrkoloni på månen.

Den livløse månen har ikke fått status som beskyttet. På planeten Mars kan det finnes liv fra før, så det er strenge restriksjoner.

Uansett har toget gått for månen.

Apollo-astronautene etterlot seg for femti år siden nær hundre poser med avføring som var yrende fullt av bakterier fra jorden.