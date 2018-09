– Vi er kanskje i ferd med å nå et vendepunkt der det ikke lenger vil være mulig å hindre massivt tap av liv som resultat av sulten som sprer seg i landet, sa Mark Lowcock til FNs sikkerhetsråd fredag.

Lowcock er visegeneralsekretær i FN og ansvarlig for verdensorganisasjonens humanitære arbeid.

– Vi taper kampen mot sulten. Situasjonen er mørk, og den er blitt klart verre de siste ukene, sa han.

Lowcock sier det først og fremst er to faktorer som har bidratt til forverringen. Den ene er et kraftig verditap for Jemens valuta som fører til at prisen på drivstoff har steget dramatisk, og den andre er intense kamper ved havnebyen Hodeida, der mesteparten av maten og medisinene kommer til landet.

Et barn blir veid på en klinikk i Jemen onsdag 19. september. Foto: ESSA AHMED / AFP

75 prosent trenger nødhjelp

– Vi ser allerede hungerlignende forhold, inkludert tilfeller der folk spiser blader fordi de ikke har noen annen form for næring, sier Lowcock.

Sikkerhetsrådet møttes fredag for å drøfte situasjonen i landet, der en saudiarabisk-ledet koalisjon fører krig mot opprørere som har kontroll over hovedstaden Sana.

Etter en kort pause denne uka iverksatte de saudiarabiske styrkene en serie angrep på Hodeida, havnebyen ved Rødehavet der houthi-opprørerne har kontrollen.

75 prosent av Jemens befolkning på 29 millioner trenger nødhjelp, blant dem 8 millioner mennesker som trenger matvarehjelp for å overleve, ifølge FNs tall.