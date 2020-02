– Ord kan knapt beskrive konsekvensene av vilkårlige angrep på sivile områder, sier Leger uten grenser i en uttalelse.

Krigsforbrytelser er blitt det «normale» i Syria, sier Morten Rostrup i Leger uten grenser. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Talsmann Morten Rostrup sier de har fått rapporter fra et sykehus i Idlib etter at skoler og barnehager i området ble bombet. Flyktninger hadde søkt tilflukt i disse bygningene.

– Tirsdag fikk de inn over 120 skadde og 25 drepte, også barn. Det forteller hvor brutal denne krigføringen er, sier Rostrup.

Han sier til NRK at slike alvorlige brudd på krigens regler må fordømmes på det kraftigste.

Krigsforbrytelser

– Vi vet at det var syriske styrker og deres allierte som stod bak dette angrepene. Det er blitt en slags normalisering av denne brutale formen for krigføring som omfatter krigsforbrytelser i stort omfang, sier Rostrup.

En mann ber om hjelp etter at han ble skadd i ett av flyangrepene mot byen Maarrat Misrin i Idlib tirsdag. Foto: MOHAMMED AL-RIFAI

Syriske myndigheter sier på sin side at det som skjer i Idlib er en «frigjøring» av provinsen, som er den siste opprørere har hatt kontroll over.

Det halvoffisielle nyhetsbyrået SANA skriver torsdag at angrepene syriske styrker har gjennomført har vært et svar på at deres regjeringssoldater. De skal ha blitt angrepet av bilbomber og selvmordsbombere, med støtte fra tyrkiske styrker, melder nyhetsbyrået.

Syriske flyktninger på vei nordover, bort fra krigen. Disse er avbildet ved landsbyen Hazano. Foto: Ghaith Alsayed / Ghaith Alsayed

Mange uten tak over hodet

Flyktningkatastrofen vi nå ser er en følge av offensiven som syriske regjeringsstyrker innledet i desember for å ta tilbake Idlib-provinsen med støtte fra russiske krigsfly.

Tyrkia nekter å ta imot flere flyktninger fra Syria. Landet huser nå 3,6 millioner syrere som har rømt fra borgerkrigen. Derfor hoper det seg opp flyktninger langs grensen til Tyrkia nord i Idlib.

FN frykter at kampene kommer «farlig nær» flyktningleirene. Det innebærer at det innen kort tid kan skje et «blodbad», het det i en uttalelse fra verdensorganisasjonen mandag.

Han gjør det beste ut av situasjonen, denne lille flyktninggutten som klapper en sau nær byen Azaz nord i Idlib. Foto: KHALIL ASHAWI / Reuters

FNs nødhjelpskoordinator for Syria, Mark Cutts, sier at FN vil forsøke å doble leveransene av nødhjelp som blir kjørt inn i Syria fra Tyrkia. I stedet for 50 lastebiler er planen å kjøre 100 lastebiler over grensen.

De siste ukene har hjelpeorganisasjoner gang på gang advart om at forholdene for de fordrevne er fryktelige og at mange mangler både tak over hodet og oppvarming.

Flyktninger i kø for å få nødhjelp i byen Atme sør for grensen til Tyrkia. Foto: RAMI AL SAYED

Ikke noe nytt møte mellom Erdogan og Putin

Russland og Tyrkia har støttet hver sin side i konflikten om Idlib. Regjeringsstyrkene har fått russisk støtte. Tyrkia har støttet opprørsgrupper.

En våpenhvile som ble inngått i fjor er brutt. Det er ingen tegn til at Russland og Tyrkia klarer å forhandle fram en ny.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa onsdag at han skal møte Russlands president Vladimir Putin 5. mars. Men torsdag ble dette avvist fra Kreml.

