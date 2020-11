FN: Minst 110 sivile brutalt drept i Nigeria

– Minst 110 sivile ble nådeløst drept og mange andre skadd i angrepet, sier FNs humanitære koordinator i landet, Edward Kallon, søndag.

Kallon sier at dette er det alvorligste angrepet mot sivile i landet så langt i år.

– Gjerningsmennene bak denne grusomme handlingen må holdes ansvarlige.

Drapene fant sted lørdag i landsbyen Koshobe, i delstaten Borno, samme dag som det var lokalvalg i området.

Strupen skåret over

Jihadistgruppen Boko Haram skal stå bak angrepet. Det opplyser militsgruppen i området til AFP. Gruppen kjemper mot islamistene i området.

Ofrene var gårdsarbeidere og risbønder som jobbet på rismarkene. De skal ha blitt bundet fast og fått strupen skåret over. 44 av ofrene ble begravet søndag.

Nigerias president, Muhammadu Buhari, fordømmer drapene.

– Jeg fordømmer terroristenes drap på hardt arbeidende bønder i delstaten Borno. Hele landet skades av disse meningsløse drapene. Mine tanker er med familiene i denne tunge tiden, sier han i en uttalelse.

Utpressing

Både Boko Haram og en utbrytergruppe, IS i Vest-Afrika-provinsen, er aktive i regionen. I løpet av et opprør som har vart i over ti år, er tusenvis drept og titusenvis fordrevet fra området.

Massakren lørdag skjedde i landsbyen Koshobe i delstaten Borno.

Lokale tjenestemenn forteller at Boko Haram presser landsbyboere til å betale penger, og truer med å ta budskap og avlinger. Etter hvert har enkelte begynt å yte motstand mot gruppa.

En av Bornos folkevalgte, Ahmed Satomi, sier at bakgrunnen for angrepet lørdag var at lokalbefolkningen hadde tatt til fange et enslig, væpnet Boko Haram-medlem som hadde kommet for å presse dem for penger og krevde at de skulle lage mat til ham.

– Mannen ble overlevert til myndighetene, men sikkerhetsstyrkene gjorde ingenting for å beskytte lokalbefolkningen, sier han.