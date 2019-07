FN: Kriminelle dreper flere enn krig og terror

Det var gjennom en rapport offentliggjort mandag at de nye tallene ble gjort kjent. Rapporten er basert på informasjon om dødsfall og drap begått i 2017.

Rapporten forteller at 37 prosent av drapene i verden fant sted i Nord- og Sør-Amerika. Bare 13 prosent av verdens befolkning bor i denne verdensdelen.

En kvinne i sorg. Politiet i byen Tegucigalpa i Honduras har funnet liket av en mann som ble kidnappet og drept i et gjengopprør. Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

– Rapporten kaster lys over politisk ustabilitet, sosial ulikhet, arbeidsledighet, kjønnsstereotypier og organisert kriminalitet. Den peker også på viktigheten av rettssikkerheten, korrupsjonsbekjempelse, økonomisk utvikling og utdanning som midler mot voldskriminalitet, sier direktør Jurij Fedotov ved FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Områder og land med den laveste drapsraten ligger i Asia, Europa og Oseania.

Flest drepes ved skyting.

464.000 ble drapsofre i 2017. Det er langt flere enn de 89.000 og 26.000 som ble drept i henholdsvis væpnede konflikter og terror.

Med 17,2 drepte per 100.000, har Nord- og Sør-Amerika verdens høyeste drapsrate. Afrika ligger bak med 13 per 100.000. I Europa er raten på 3 per 100.000. I Asia er tallet nede på 2,3.

Over halvparten av drapene ble begått med skytevåpen. I kun 20 prosent av tilfellene ble det benyttet kniv eller andre stikkvåpen.

Flest drepes ved skyting. Dette bildet viser beslaglagte våpen i Los Angeles, USA. våpnene er tatt etter en aksjon rettet mot kriminelle gjenger. Foto: MARK RALSTON / AFP

Skyting som drapsmetode var mest utbredt i Nord- og Sør-Amerika. I disse landene er drapsraten høyest blant gutter og menn mellom 15 og 29 år.

Honduras er et av de mest voldelige landene i verden. Landet har 9 millioner innbyggere. Gjennomsnittlig drepes det 19 mennesker hver dag i Honduras.

To drepte personer er dekket til på et fortau i Tuzamapan, Mexico. Foto: YAHIR CEBALLOS / Reuters

Kvinner drepes hjemme

81 prosent av drapsofrene var menn. Samtidig var også 90 prosent av de mistenkte menn. Antallet drepte kvinner gikk ned i 2017, men andelen kvinnelige drapsofre som ble drept av en partner eller et familiemedlem økte. Den var 47 prosent i 2012, men steg til 58 prosent i 2017.

– For kvinner er hjemmet det farligste stedet, heter det i rapporten.

Dette er også et økende og utbredt fenomen i flere europeiske land. Ifølge Deutsche Welle blir det i Tyskland drept en kvinne hver tredje dag. Gjerningspersonen er en nåværende eller tidligere mannlig partner.

Selv om antallet drap har økt de siste 25 årene, har folketallet i verden økt mer. Det ble begått 7,2 drap per 100.000 i 1972. Dette tallet har sunket til 6,1 i 2017.

