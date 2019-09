– Situasjonen for isbreene i Himalaya er veldig kritisk. Jeg vil karakterisere det som om klokken er «ett minutt på tolv».

Det sier forsker ved UiB og Bjerknessenteret, Hans Christian Steen-Larsen, til NRK.

FNs klimapanel la onsdag frem en ny rapport om klimakrisens effekt på havet og frossent vann som isbreer og permafrost.

Om SROOC-rapporten Ekspandér faktaboks SROOC-rapporten er en delrapport fra FNs klimapanel IPCC som ble publisert 25. september 2019.

Rapporten tar for seg verdens hav og kryosfære (den frosne delen av jordens overflate der vann finnes i fast form i form av isbreer, snødekke, tele, permafrost, havis og islagte innsjøer).

Rundt 130 forskere fra over 37 land står bak rapporten.

Rapporten siterer med enn 7000 vitenskapelige artikler.

Et av områdene som behandles i rapporten er isbreene i Himalaya – et område som ofte omtales som «Den tredje pol» fordi regionen har mer snø og is enn noe annet sted utenfor polene.

– Innen år 2030 vil snøen i Himalaya bli redusert med 10 til 40 prosent, sier Steen-Larsen om funnene i rapporten.

Ser man lenger frem i tid, tegner SROOC-rapporten et enda dystrere bilde for isbreene.

– Hvis verden fortsetter med klimautslipp som i dag – det som kalles «business as usual-scenarioet» vil isbreene i Himalaya bli redusert med opptil 70 prosent innen år 2100, sier Steen-Larsen.

Nasa-bilder som viser hvordan Kokthang-breen i Himalaya har gått tilbake fra 1988 til 2018.

Mange av verdens store elver

Flere av verdens store elver har sitt utspring i Himalaya og renner så videre til India og Pakistan, Indokina og Kina.

Steen-Hansen sier at isbreene er utrolig viktige for vannforsyningen til de store elvene som har sitt utspring i Himalaya. Isbreene fungerer som et slags reservoar som holder på vannet.

– Uten isbreene ville man få mye vann i elvene under snøsmeltingen om våren og under monsunregnet, men ikke stabile forsyninger. Dette skaper problemer for lokalbefolkningenes levevilkår og adgang til mat og rent vann, sier han.

Sentrale fakta fra IPCC-rapporten Ekspandér faktaboks Kryosfæren (den frosne delen av jordas overflate) krymper. Med fortsatt høye utslipp vil reduksjonen akselerere. I høyfjellet og polare områder vil verdifulle arter gå tapt, og tilgang på ferskvann kan bli kritisk når kryosfæren forandres.

Alle verdens hav varmes opp fra overflaten og ned til dypet. Oppvarmingen av havet skjer nå dobbelt så raskt som for 25 år siden. Marine hetebølger blir kraftigere og forekommer nå dobbelt så ofte som i 1982. Havet er på vei inn i en ny tilstand med mindre oksygen, lavere pH, endringer i havsirkulasjon og høyere havnivå. Mange endringer er ikke lenger til å unngå og kan ikke reverseres på århundrer.

Med fortsatt høye utslipp vil store havområder bli ubeboelige for mange arter, og økosystemene vil oppleve store ødeleggelser. Kystøkosystemer er viktige karbonlagre. Sjøgressenger og tareskog kan gå tapt ved mer enn to grader global oppvarming.

Så godt som alle tropiske korallrev vil miste leveområder og stedvis utryddes, selv ved 1,5 grader global oppvarming.

Risiko for konflikt øker når ressursene i havet flytter på seg, kryosfæren endres og leveområder for mennesker og dyr forsvinner. Både ambisiøse utslippskutt og klimatilpasning er avgjørende. Økosystemer kan beskyttes gjennom vern, restaurering og reduksjon av forurensning og andre stressfaktorer, så som fiske.

Forsker ved UiB og Bjerknessenteret, Hans Christian Steen-Larsen. Foto: Privat

Blant elvene som starter høyt oppe i fjellene er Indus, Ganges, Brahmaputra og Mekong.

En rapport fra februar i år regnet ut at rundt 250 millioner mennesker bor i fjellene og 1,65 milliarder i elvedalene nedenfor, skriver Reuters.

Tre av landene som er avhengige av Himalaya-vannet er atommaktene India, Kina og Pakistan.

– Nesten en fjerdedel av verdens befolkning, bor ved elvene som starter i Himalaya. Den neste krisen kan bli en krise om vann, sier Steen-Larsen.

Bilder av Kolahoi-isbreen i den indiske delen av Kashmir som viser tilbakegangen på bare seks år, fra 2007 til 2013. Foto: University of Kashmir / University of Kashmir

I en tidligere utgave av denne artikkelen var det referert til en artikkel fra National Geographic om at forskere tror isbreene ved Himalaya kan være helt borte innen 2035. Det viser seg at denne informasjonen i National Geographic-artikkelen er feil, og NRK har fjernet avsnittet.