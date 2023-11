Israel: «Vi har kuttet Gazastripen i to»

Meldingene kommer rundt klokken 18.30 søndag kveld.

– I mer enn en time har det vært intens bombing i nærheten av sykehus nord på Gazastripen, sier talsmann Salama Marouf for Hamas-myndighetene ifølge nyhetsbyrået AFP.

Talsmannen hevder at spesielt området rundt al Shifa-sykehuset i Gaza skal være hardt rammet søndag kveld.

Hevder de har omringet Gaza by

Rundt klokken 19.30 bekrefter det israelske forsvaret at det pågår omfattende angrep mot Gaza – og at det vil fortsette.

Talsmann for det israelske forsvaret (IDF) Daniel Hagari holdt et pressemøte. Der skal talsmannen ifølge AFP ha uttalt:

«Vi har kuttet Gazastripen i to»

Ifølge talsmannen skal Gaza by nå være omringet av israelske styrker.

«Nå eksisterer det et Sør-Gaza og et Nord-Gaza», skal talsmannen ha sagt ifølge nyhetsbyrået AFP.

Nærmere detaljer om angrepene er ikke kjent, og det er ikke kommet uavhengige bekreftelser på at sykehus er angrepet.

Tidligere har Israel oppfordret befolkningen på Gazastripen om å reise sørover i det tett befolkede og helt avstengte området. De har spredt flygeblader med fly over området. På papirene var det et kart der de ba sivile om å trekke sør for en linje midt over Gazastripen. Israel har etter dette også gjennomført angrep i det sørlige Gaza.

Eksplosjoner sees på bilder og videoer

På direktebilder filmet av Reuters inn mot Gaza fra sør i Israel kunne man rundt 18.30 se store røykskyer etter det som kunne være eksplosjoner. På opptak av direktebildene fra Reuters kan man høre høye smell også rundt kl. 18.

Pressefotografer som tar bilder inn mot området har fanget eksplosjoner.

Søndag kveld angriper Israel Gaza igjen. Du trenger javascript for å se video. Søndag kveld angriper Israel Gaza igjen.

Al Jazeeras journalister melder om konfrontasjoner mellom israelske styrker og Hamas rundt Gaza by.

Like før klokken 20 søndag kveld var det igjen en rekke eksplosjoner og smell nord på Gazastripen, som kunne sees og høres på direktebilder fra Reuters som filmer fra sør i Israel.

Det som kan høres og sees er blant annet angrep fra stridsvogner og artilleri.

Strid om sykehus brukes av stridende

I løpet av krigen er antall drepte på Gazastripen steget til minst 9770, hvordan 4008 barn, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Israelske myndigheter hevder at Hamas bruker sykehusene aktivt til militære formål. Søndag la IDF frem videoer av det de hevder er hamas' soldater på vei inn i et tunnelsystem under to av sykehusene i Gaza. NRK har ikke klart å verifisere påstanden. Hamas har en rekke ganger tidligere avvist påstandene fra Israel.

Rundt en time før de kraftige angrepene mot Gazastripen søndag kveld ble alt av mobil- og internettdekning igjen kuttet til Gaza, melder det palestinske teleselskapet Paltel ifølge Reuters. Dette bekreftes også av NetBlocks som overvåker slike avstenginger utenfra.

Talsmann Daniel Hagari for det israelske forsvaret la søndag frem det Israel mener er bevis for at Hamas bruker sykehus som baser. Foto: IDF