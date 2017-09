FN-granskere: Burundi begår forbrytelser mot menneskeheten

I en rapport som ble lagt fram mandag, anklages Burundis etterretningstjeneste, forsvaret, politiet og elementer i regjeringspartiet for å stå bak drap, bortføringer, tortur, seksuelle overgrep og vilkårlige arrestasjoner.

FNs granskingskommisjon for Burundi konkluderer med at «det er grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten blir begått» i Burundi og retter en anklagende pekefinger mot myndighetene.

– Vi er sjokkerte over omfanget og brutaliteten i overgrepene, sier lederen av kommisjonen, Fatsah Ouguergouz i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået AFP.

De tre granskerne beskriver et «klima av frykt» i det kriserammede østafrikanske landet. De påpeker at straffefrihet er utbredt og mener det også er «stor sannsynlighet for at de ansvarlige for disse overgrepene ikke vil bli straffet».

DREPTE: Folk har samlet seg i en bydel i hovedstaden Bujumbura i Burundi der det ble funnet fem lik. Myndighetene i landet er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten i ny FN-rapport. Foto: STR / AP

Kommisjonen ber derfor Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om «snarest mulig» om å åpne en sak mot Burundis makthavere.

ICC må i så fall reagere raskt. For Burundi har sagt at de vil trekke seg fra ICC og det skal etter planen skje 27. oktober. Etter den datoen, kan ICC bare åpne sak mot Burundi hvis FNs sikkerhetsråd ber om det.

Politisk kaos

Burundi ble kastet ut i en politisk krise i april 2015 da president Pierre Nkurunziza bestemte seg for å stille til valg som president for tredje gang. Opposisjonen mente det var lovstridig.

Nkurunziza vant valget som ble boikottet av opposisjonen.

FN-komiteen mener at presidenten selv og hans indre krets av «generaler» var ansvarlig for «viktige avgjørelser som også inkluderer vedtak som har ført til alvorlige brudd på menneskerettighetene», ifølge rapporten.

LYNSING: En mann ber om hjelp fra militæret etter at han har gjemt seg for å unnslippe en lynsjemobb i hovedstaden Bujumbura. Mannen er mistenkt for å være medlem av ungdomsforbundet i Burundis regjeringsparti. Han blir reddet. Bildet er fra 2015. Foto: AYMERIC VINCENOT / Afp

Mellom 500 og 2000 mennesker har ble drept i sammenstøt i landet, ifølge FN og minst 400.000 mennesker har flyktet på grunn av den urolige situasjonen.

FN-granskerne fikk ikke innreisetillatelse til Burundi, så de måtte gjøre sine undersøkelser fra nabolandene hvor de har intervjuet mer enn 500 ofre og vitner.

Borgerkrig

Flere har uttrykt frykt for at dagens konflikt skal fyre opp under motsetningene som førte til borgerkrigen fra 1993 til 2005.

Borgerkrigen var et resultat av en langvarig etnisk spenning mellom hutuene og tutsiene. Mer enn 300 000 mennesker omkom.

