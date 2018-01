FN-ansatte forteller om seksuelle overgrep

De FN-ansatte har fortalt sine historier til The Guardian , men ønsker ikke å stå frem med navn i frykt for represalier eller på grunn av regler som forbyr dem fra å gå ut offentlig.

En kvinne forteller at hun ble voldtatt av en FN-ansatt i en høyere stilling mens hun jobbet på et avsidesliggende sted. Hun sier til avisen at hun mistet jobben og visumet og tilbrakte måneder på sykehus som følge av stress og traumer, ifølge artikkelen.

Kvinnen hevder videre at en FN-granskning av saken ble henlagt på grunn av manglende bevis, til tross for at det forelå medisinske bevis og vitneforklaringer.

FNs generalsekretær Antonio Guterres på besøk i Bangui i Den sentralafrikanske republikk i oktober 2017. FNs fredsstyrke i landet er blitt anklaget for seksuelle overgrep mot mindreårige. Foto: Joel Kouam / AP

Varsler ble syndebukk

FN-ansatte har tidligere også varslet om kolleger som skal ha forgrepet seg mot sivile i lokalbefolkningene de var stasjonert ved for å verne.

– Medlemslandene i FN må presse verdensorganisasjonen til å stanse seksuelle overgrep mot befolkningen de egentlig skal beskytte.

Det sa den tidligere amerikanske politikvinnen Kathryn Bolkovac til Urix i 2015.

«The Whistleblower» skildrer Kathryn Bolkovacs opplevelser da hun forsøkte å stanse overgrepene mot unge kvinner i Bosnia, med skuespiller Rachel Weisz i hovedrollen. Foto: Chris Young / Ap

I 2001 varslet hun sine overordnede i FN om at organisasjonens ansatte i Bosnia, der hun hadde vært stasjonert, var med på å organisere menneskehandel med kvinner og unge jenter.

FN-ledelsen tok dog ikke affære, i stedet ble Bolkovac utsatt for press, og til sist måtte hun slutte i jobben. Hennes historie ble filmatisert i «The Whistleblower».

Saker henlagt

The Guardian har snakket med femten ansatte i FN som forteller at de er blitt seksuelt trakassert eller forsøkt voldtatt de siste fem årene, og sju kvinner sier de formelt varslet om hva de hadde opplevd.

Tre av kvinnene som varslet hevder de ble tvunget ut av jobbene sine i ettertid eller truet med at kontraktene ville bli sagt opp, mens de påståtte overgriperne fikk fortsette i stillingene – inkludert en høytstående FN-tjenestemann.

FN-generalsekretær António Guterres tar saken på alvor, ifølge talsmann Stephane Dujarric.

– Ingen tror at FN er annerledes enn andre organisasjoner – offentlige eller private – som har opplevd seksuell trakassering, sier Dujarric, som understreker at dette også handler om likestilling og maktbalanse.

Han sier FN skal utarbeide en medarbeiderundersøkelse og en hjelpetelefon som ansatte kan ringe for å få råd.